Александра Горячкина, фото с chesspro.ru

Александра Горячкина входит в шестёрку лидеров после четырёх туров женского чемпионата Европы по шахматам

Четыре тура провели участницы чемпионата Европы по шахматам среди женщин, продолжающегося в столице Латвии Риге.





Лидерство делят шесть шахматисток, набравших по 3.5 очка. В этой группе находится россиянка Александра Горячкина, занимающая по дополнительным показателям четвёртое место. В третьем туре Александра победила грузинку Нино Хомерики, а в четвёртом - Кетеван Арахамия-Грант, выступающую за Шотландию. В лидирующей группе также Зейнаб Мамедьярова из Азербайджана, экс-чемпионка мира украинка Мария Музычук, грузинка Нана Дзагнидзе, представительница Турции Екатерина Аталик и выступающая за Италию Ольга Зимина. Набрав по три очка, в десятке сильнейших по дополнительным показателям располагаются украинка Наталья Жукова, Йоланта Завадска из Польши, немецкие шахматистки Сара Хульт и Элизабет Петц.





Также по три очка заработали Ольга Гиря (15-е место), Анастасия Савина (16), Дарья Чарочкина (17), Екатерина Лагно (21), Евгения Овод (22), Марина Нечаева (25) и Дарья Пустовойтова (27). По 2.5 очка в активе Александры Жеребцовой (30), Натальи Погониной (34), Алисы Галлямовой (35), Алины Кашлинской (42), Наруны Чан (43) и Баиры Ковановой (49). По два очка набрали Анастасия Сазонова (64), Карина Амбарцумова (68), Анастасия Травкина (73), Елена Семёнова (74) и Анастасия Боднарук (87). По полтора очка имеют Ирина Утяцкая (97), Мария Комягина (98), Анастасия Парамзина (100) и Алина Балаян (110). По одному очку у Карины Азимовой (132) и Маргариты Зверевой (136).





Четвёртый тур. Александра Горячкина (Россия) - Кетеван Арахамия-Грант (Шотландия).



