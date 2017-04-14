Александра Горячкина входит в шестёрку лидеров после четырёх туров женского чемпионата Европы по шахматам
Четыре тура провели участницы чемпионата Европы по шахматам среди женщин, продолжающегося в столице Латвии Риге.
Лидерство делят шесть шахматисток, набравших по 3.5 очка. В этой группе находится россиянка Александра Горячкина, занимающая по дополнительным показателям четвёртое место. В третьем туре Александра победила грузинку Нино Хомерики, а в четвёртом - Кетеван Арахамия-Грант, выступающую за Шотландию. В лидирующей группе также Зейнаб Мамедьярова из Азербайджана, экс-чемпионка мира украинка Мария Музычук, грузинка Нана Дзагнидзе, представительница Турции Екатерина Аталик и выступающая за Италию Ольга Зимина. Набрав по три очка, в десятке сильнейших по дополнительным показателям располагаются украинка Наталья Жукова, Йоланта Завадска из Польши, немецкие шахматистки Сара Хульт и Элизабет Петц.
Также по три очка заработали Ольга Гиря (15-е место), Анастасия Савина (16), Дарья Чарочкина (17), Екатерина Лагно (21), Евгения Овод (22), Марина Нечаева (25) и Дарья Пустовойтова (27). По 2.5 очка в активе Александры Жеребцовой (30), Натальи Погониной (34), Алисы Галлямовой (35), Алины Кашлинской (42), Наруны Чан (43) и Баиры Ковановой (49). По два очка набрали Анастасия Сазонова (64), Карина Амбарцумова (68), Анастасия Травкина (73), Елена Семёнова (74) и Анастасия Боднарук (87). По полтора очка имеют Ирина Утяцкая (97), Мария Комягина (98), Анастасия Парамзина (100) и Алина Балаян (110). По одному очку у Карины Азимовой (132) и Маргариты Зверевой (136).
Четвёртый тур. Александра Горячкина (Россия) - Кетеван Арахамия-Грант (Шотландия).
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. h3 O-O 6. Be3 e5 7. d5 a5 8. g4 Na6 9. Be2 Nd7 10. h4 f5 11. gxf5 gxf5 12. Bg5 Nf6 13. Nf3 Nc5 14. Nd2 h6 15. Be3 f4 16. Bxc5 dxc5 17. h5 Bd7 18. Rg1 a4 19. a3 Qe7 20. Qc2 Qf7 21. O-O-O f3 22. Nxf3 Nxh5 23. Kb1 Qf6 24. Nh2 Nf4 25. Bg4 Be8 26. Bf5 h5 27. Nf3 Kh8 28. Ng5 Qe7 29. Ne6 Rg8 30. Ne2 Nxe6 31. Bxe6 Rf8 32. Ng3 h4 33. Nf5 Rxf5 34. Bxf5 Bh5 35. Rd3 Bh6 36. Rh3 Qf6 37. f3 Be3 38. Rgh1 Bg5 39. Qf2 Kg7 40. Qxc5 Qf7 41. Rg1 Kh6 42. Rxh4 1-0.