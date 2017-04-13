Алиса Галлямова, фото с ruchess.ru

Алиса Галлямова одержала две победы на старте женского чемпионата Европы по шахматам

Личный чемпионат Европы по шахматам среди женщин стартовал в столице Латвии Риге.





Участницы сыграли два тура из одиннадцати, предусмотренных календарём. Соревнования проходят по швейцарской системе. По две победы на старте одержали двенадцать шахматисток. Среди них россиянка Алиса Галлямова, занимающая по дополнительным показателям шестое место. В лидирующей группе также экс-чемпионка мира украинка Мария Музычук, грузинка Нана Дзагнидзе, украинка Наталья Жукова, представительница Турции Екатерина Аталик, немецкие шахматистки Сара Хульт и Элизабет Петц, итальянка Марина Брунелло, венгерка Петра Папп, выступающая за Шотландию Кетеван Арахамия-Грант, а также азербайджанские шахматистки Зейнаб Мамедьярова и Ульвия Фаталиева.





По полтора очка набрали Александра Жеребцова (13-е место), Анастасия Сазонова (15), Екатерина Лагно (17), Александра Горячкина (19), Дарья Чарочкина (24), Евгения Овод (25), Анастасия Савина (26), Ольга Гиря (29), Ирина Утяцкая (32), Наруна Чан (33), Наталья Погонина (36), Баира Кованова (41); по одному очку - Анастасия Боднарук (72), Анастасия Травкина (80), Карина Амбарцумова (81), Алина Кашлинская (90), Дарья Пустовойтова (92) и Марина Нечаева (95); по пол-очка - Мария Комягина (110), Анастасия Парамзина (116), Маргарита Зверева (120); ни одного очка - Карина Азимова (122).





Всего в турнире принимают участие 144 шахматистки. Заключительный тур состоится 22 апреля.





Второй тур. Мария Комягина (Россия) - Наталья Погонина (Россия).





1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nb3 Bb6 6. Nc3 Nf6 7. a4 a6 8. Bg5 h6 9. Bh4 g5 10. Bg3 d6 11. h4 Rg8 12. hxg5 hxg5 13. a5 Ba7 14. Nd5 Nxd5 15. exd5 Qe7+ 16. Qe2 Ne5 17. O-O-O Bd7 18. Bxe5 Qxe5 19. Qxe5+ dxe5 20. f3 O-O-O 21. g4 e4 22. fxe4 Bxg4 23. Rd3 Rh8 24. Rxh8 Rxh8 25. Rg3 Bd7 26. Kd2 g4 27. Be2 Bf2 28. Rxg4 Bxg4 29. Bxg4+ Kd8 30. Kd3 Rg8 31. Bf5 Rg3+ 32. Kc4 Rg2 33. Kd3 f6 34. Nc1 Rg1 35. Ne2 Rd1+ 36. Kc3 Be3 37. Kb3 Ra1 38. Kc3 Rxa5 39. Kd3 Bc5 40. Nf4 Bd6 41. Ne6+ Ke7 42. b3 Ra1 43. Nd4 Be5 44. Ne6 a5 45. Kc4 Ra2 46. Kd3 b5 47. c4 a4 0-1.



