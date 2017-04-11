"Спартак-Волгоград" выиграл первый матч за золото, московское "Динамо" - за бронзу чемпионата России по водному поло

Первые финальные матчи за золотые и бронзовые медали мужского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги состоялись в минувшие выходные в Казани и Чехове.





Казанский "Синтез" в бассейне "Оргсинтез" принимал "Спартак-Волгоград". Казанские ватерполисты потерпели поражение со счётом 8:11 (1:3, 2:2, 2:2, 3:4). Голы: у "Синтеза" - Нагаев (4), Рыжов-Аленичев (3), Закиров (1); у "Спартака-Волгоград" - Лазарев (6), Халтурин (2), Юрчик (1), Ашаев (1), Агарков (1). Фолы - 9:10.





Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1:0 в пользу волгоградского клуба. Второй матч пройдёт в пятницу, 14 апреля в волгоградском спортивном центре "На семи ветрах". Начало - в 18.00 по московскому времени. Если "Синтез" одержит победу в этой встрече, то 15 апреля в 18.00 в Волгограде команды проведут третий, решающий матч.





В первом матче серии за бронзовые награды, состоявшемся во Дворце спорта "Олимпийский" в Чехове, "Штурм-2002", представляющий Московскую область, принимал московское "Динамо". Основное время матча завершилось вничью - 9:9 (1:2, 2:1, 3:5, 3:1). В серии послематчевых пенальти хозяева бассейна уступили - 1:3, общий счёт матча - 10:12. Голы: у "Штурма-2002" - Оверко (3), Харьков (3), Нежинский (1), Панаиоти (1), Кузьменков (1), Сучков (1); у "Динамо" - Бугайчук (3), Иванков (3), Латыпов (2), Фатахутдинов (2), Антипов (1), Деревянкин (1). Фолы - 16:11.





Столичные динамовцы вышли вперёд в серии - 1:0. Второй матч пройдёт 14 апреля в 19.00 в бассейне московского спорткомплекса "Динамо". При победе "Штурма-2002" обладателя бронзовых наград определит третья встреча в Москве 15 апреля в 19.00.





Напомним, "Спартак-Волгоград" занял первое место в регулярном чемпионате и получил прямую путёвку в полуфинал, где в двух матчах переиграл "Штурм-2002". "Синтез", выйдя в плей-офф со второго места, в четвертьфинале дважды обыграл казахстанскую "Астану", а в полуфинале одержал две победы над столичными динамовцами.



