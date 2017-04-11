"Чеховские медведи", "Университет Лесгафта - Нева" и "Динамо-Виктор" победили на финише предварительного этапа чемпионата России

Матчи заключительного, 22-го тура предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги были сыграны в понедельник.





Действующие чемпионы страны - подмосковные "Чеховские медведи", досрочно обеспечившие себе выход в плей-офф с первого места, завершили двухкруговой турнир победой на выезде над уфимским клубом "УГНТУ-ВНЗМ" - 36:29. Уфимцы остались за бортом плей-офф, заняв девятое место.





Вторым на предварительном этапе финишировал "Университет Лесгафта - Нева" из Санкт-Петербурга, переиграв в гостях краснодарский "СКИФ" - 33:25. Краснодарцы вышли в четвертьфинал с третьим результатом.





Первую четвёрку, получающую в четвертьфинальной серии преимущество своего поля, замкнул клуб "Динамо-Виктор" из Ставропольского края, в упорной борьбе переиграв в Невинномысске "СГАУ-Саратов" - 23:21. Саратовцы финишировали на пятой позиции.





Астраханские динамовцы, взяв верх в Снежинске над местной командой "Сунгуль" - 30:26, закрепились на пятой строчке турнирной таблицы. "Сунгуль" не попал в плей-офф, финишировав десятым.





Волгоградский "Каустик" с минимальной разницей одолел в гостях челябинское "Динамо" - 28:27 и пробился в четвертьфинал с седьмой позиции. Челябинцы замкнули таблицу предварительного этапа.





Последнюю, восьмую путёвку в плей-офф завоевали "Пермские медведи", сломив в домашнем матче сопротивление столичной команды "УОР №2" - 32:27. Москвичи финишировали на 11-м месте.





Таким образом, в четвертьфинальных сериях до двух побед сыграют:





"Чеховские медведи" (Московская область) - "Пермские медведи" (Пермь)

"Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "Каустик" (Волгоград)

"СКИФ" (Краснодар) - "Динамо" (Астрахань)

"Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - "СГАУ-Саратов" (Саратов).





Первые матчи пройдут 21 апреля на аренах команд, занявших места с пятого по восьмое, вторые и при необходимости третьи - 25 и 26 апреля на площадках команд первой четвёрки.





"УГНТУ-ВНЗМ", "Сунгуль", "УОР №2" и челябинское "Динамо" проведут четырёхкруговой турнир за девятое-двенадцатое места с учётом очков, набранных на предварительном этапе. Первый круг пройдёт 14-16 апреля в Челябинске.





"УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - "Чеховские медведи" (Московская область) 29:36 (12:22)





"СКИФ" (Краснодар) - "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) 25:33 (11:17)





"Пермские медведи" (Пермь) - "УОР №2" (Москва) 32:27 (15:15)

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (6), Максим Конев (2), Григорий Сарабын (1), Валентин Бузмаков, Артур Мишустин (2), Егор Моторин (3), Роман Цокол (2), Денис Степанов (1), Семён Бородкин (1), Алексей Шиндин (5), Алексей Марочкин, Виктор Тарасенко (9).

"УОР №2": Павел Сукосян, Максим Пайгиев (вратари), Тимур Муратов (3), Максим Маковецкий, Руслан Хабибов (1), Павел Булкин, Евгений Цахариас (1), Олег Спасенов, Илья Рябов (3), Марк Ларин (13), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (5), Андрей Гордеев (1), Кирилл Гафуров, Евгений Войнюш, Денис Смолянец.





"Сунгуль" (Снежинск) - "Динамо" (Астрахань) 26:30 (11:16)

"Сунгуль": Андрей Голубев, Николай Костенко (вратари), Никита Долганов (3), Матвей Прохоров (1), Никита Арефин (3), Сергей Ломов (2), Игорь Иванов (5), Евгений Дудик (2), Никита Тропин (1), Данил Гумянов (2), Александр Петров, Сергей Киселёв, Сергей Ушаков, Степан Ермако, Виктор Бабкин (6), Алексей Морозов (1).

"Динамо": Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан, Александр Ермаков (5), Денис Васильев, Григорий Черниченко (6), Юрий Татарин, Глеб Чернов (1), Владислав Васильев (5), Юрий Орлов (1), Арсений Ухваркин (7), Андрей Демченков (2), Сергей Предыбайлов (3).





"Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) 23:21 (12:10)

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Антон Шувалов, Виталий Мазуров (1), Денис Мирзоев (5), Иван Некрасов (1), Руслан Дашко (5), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов (2), Антон Отрезов, Антон Волков (6), Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков (3), Николай Шевченко.

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко (вратари), Сергей Томилин, Роберт Сафин, Ян Ковалёв (4), Артём Пономарёв (2), Антон Мерзлютин (1), Максим Саликов, Александр Рыжков (6), Олег Кривенко (4), Владимир Ахремочкин (2), Дмитрий Артамонов, Денис Афонин (1), Максим Зяблов (1).





"Динамо" (Челябинск) - "Каустик" (Волгоград) 27:28 (13:16)

"Динамо": Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко (вратари), Андрей Коркин, Константин Ашихмин, Александр Ковбарь (1), Андрей Яргычов (2), Альберт Матюхов, Евгений Макин (4), Дмитрий Чаплыгин (2), Алексей Павельев (1), Виктор Долинин (3), Сергей Орловский (5), Максим Струшинский (1), Павел Демаков (1), Никита Сибирев (2), Владислав Донцов (5).

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Тамерлан Мусаев (1), Алексей Косогов (2), Никита Гугняев (1), Михаил Виноградов (6), Кирилл Кремнев, Сергей Косенков (3), Алексей Фокин (3), Андрей Мазаев, Александр Денисов (1), Роман Макришин (4), Сергей Тафинцев (4), Василий Наконечный (3).



