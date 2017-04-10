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10.04.2017 14:46
"Ростов-Дон" победил в первом полуфинальном матче женского гандбольного Кубка ЕГФ
Первый полуфинальный матч Кубка Европейской гандбольной федерации среди женских команд, в котором немецкий клуб "ТуС Метцинген" принимал лидера чемпионата России - "Ростов-Дон", состоялся в субботу, 8 апреля на "Пауль Хорн Арене" в Тюбингене.

В начале встречи немецкие гандболистки вышли вперёд - 4:2, но за десять минут до конца первого тайма ростовчанки уже лидировали - 9:7, а на перерыв ушли с перевесом в три мяча - 12:9. Во вторые тридцать минут российский клуб наращивал превосходство - 17:10, к середине тайма - 21:12, а в заключительном отрезке разница в счёте стала двузначной. Итоговый результат - 29:18 в пользу нашей команды. Шесть мячей забросила в ворота немецкой команды Юлия Манагарова, по пять голов на счету Виктории Борщенко и Александрины Кабрал Барбосы. 

Ответный матч пройдёт в субботу, 15 апреля в Ростове-на-Дону. 

В другой полуфинальной паре сошлись немецкий "Битигхайм" и датский "Нюкуобинг". В первой встрече, состоявшейся на площадке немецкого клуба, хозяйки одержали победу - 38:27. Ответный матч состоится 16 апреля в датском Нестведе.  

"ТуС Метцинген" (Германия) - "Ростов-Дон" (Россия) 18:29 (9:12)
"ТуС Метцинген": Венди Обейн, Ясмина Янкович (вратари), Юлия Бенке (4), Тонье Лосет (4), Мария Обрадович (4), Катарина Беддиес (2), Анна Лорпер (2), Келли Воллебрегт (1), Марлен Запф (1), Делайа Амега, Ина Гробманн, Анника Ингенпаб, Стина Карлссон, Лука Шекержеш, Марен Вейгель. 
"Ростов-Дон": Катрин Лунде, Галина Мехдиева, Анна Седойкина (вратари), Юлия Манагарова (6), Виктория Борщенко (5), Александрина Кабрал Барбоса (5), Владлена Бобровникова (4), Анна Сень (3), Сираба Дембеле (2), Ксения Макеева (2), Лотте Григель (1), Майя Петрова (1), Ольга Черноиваненко, Екатерина Ильина, Ана Паула Родригес Бело, Елена Сливинская. 

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Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/10/110240.html
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