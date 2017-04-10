"Чеховские медведи", "СКИФ", "Сунгуль" и астраханское "Динамо" победили в матчах чемпионата России по гандболу

Матчами в Перми, Челябинске, Краснодаре и Снежинске завершился предпоследний тур предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги.





"Пермские медведи" принимали действующих чемпионов и досрочных победителей двухкругового турнира - подмосковных "Чеховских медведей". В первом тайме гости забросили на пять мячей больше. Во второй половине преимущество подмосковного клуба было подавляющим. В итоге - крупная победа лидера со счётом 40:24. По шесть мячей забросили у победителей - Дмитрий Корнеев, у проигравших - Алексей Шиндин. "Чеховские медведи" оторвались перед последним туром от ближайших конкурентов на шесть очков, пермяки занимают восьмое место.





Динамовские команды из Челябинска и Астрахани встретились на площадке уральского клуба. Выиграв четыре мяча в первом тайме, гости после перерыва закрепили успех, одержав победу - 31:24. Восемь мячей в ворота хозяев забросил Евгений Кохан. У хозяев пятью голами отметились Виктор Долинин и Павел Демаков. Астраханцы занимают шестое место, челябинцы замкнули турнирную таблицу этапа, финишировав двенадцатыми.





Краснодарский "СКИФ" принимал "СГАУ-Саратов". Встреча проходила в упорной борьбе. Первый тайм завершился вничью. Во второй половине хозяева имели минимальный перевес, гости отыгрывались, но всё же в концовке краснодарцы дожали соперника - 31:29. В составе победителей восемь голов на счету Игоря Карлова. "СКИФ" занимает третье место, "СГАУ-Саратов" - четвёртое.





"Сунгуль" в Снежинске победил волгоградский "Каустик" и занимает десятое место. Волгоградцы идут седьмыми.





"Пермские медведи" (Пермь) - "Чеховские медведи" (Московская область) 24:40 (12:17)

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (3), Григорий Сарабын (1), Валентин Бузмаков (4), Артур Мишустин (5), Егор Моторин (2), Роман Цокол (1), Денис Степанов, Семён Бородкин, Алексей Шиндин (6), Алексей Марочкин, Виктор Тарасенко (2).

"Чеховские медведи": Дмитрий Павленко, Артём Грушко (вратари), Дмитрий Санталов (3), Дмитрий Корнев (6), Дмитрий Ковалёв (4), Кирилл Котов (4), Александр Черноиванов (3), Павел Андреев (2), Михаил Шарков (2), Александр Котов (1), Роман Остащенко (5), Александр Измайлов (2), Алексей Карибов (2), Виктор Фурцев (2), Дмитрий Шелестюков (4), Евгений Прокопьев.





"Динамо" (Челябинск) - "Динамо" (Астрахань) 24:31 (11:15)

"Динамо" Чел: Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко (вратари), Андрей Коркин, Константин Ашихмин (2), Александр Ковбарь (2), Андрей Яргычов, Альберт Матюхов, Евгений Макин (3), Дмитрий Чаплыгин, Алексей Павельев (1), Виктор Долинин (5), Сергей Орловский (1), Максим Струшинский (1), Павел Демаков (5), Никита Сибирев (3), Владислав Донцов (1).

"Динамо" Аст: Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (8), Александр Ермаков (1), Денис Васильев (2), Григорий Черниченко (3), Юрий Татарин (3), Глеб Чернов (2), Владислав Васильев (7), Юрий Орлов (1), Арсений Ухваркин (2), Андрей Демченков (2), Сергей Предыбайлов.





"СКИФ" (Краснодар) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) 31:29 (16:16)

"СКИФ": Денис Заболотин, Алексей Крикунов, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Канан Аскеров (1), Алексей Арчибасов (2), Дмитрий Копосов, Евгений Волобуев (2), Александр Шкуринский (7), Сергей Николаенков (5), Дмитрий Свистунов (6), Николай Близнов, Вячеслав Касаткин, Игорь Карлов (8), Валентин Воробьёв, Никита Степанов.

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко (вратари), Сергей Томилин, Роберт Сафин, Ян Ковалёв (5), Артём Пономарёв, Антон Мерзлютин (2), Максим Саликов, Александр Рыжков (6), Олег Кривенко (6), Владимир Ахремочкин (2), Дмитрий Артамонов (5), Денис Афонин (2), Максим Зяблов (1).





"Сунгуль" (Снежинск) - "Каустик" (Волгоград) 33:26 (13:15).





Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 39 очков (21 игра), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 33(21), "СКИФ" (Краснодар) - 31(21), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 26(21), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 25(21), "Динамо" (Астрахань) - 23(21), "Каустик" (Волгоград) - 18(21), "Пермские медведи" (Пермь) - 17(21), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 14(21), "Сунгуль" (Снежинск) - 11(21), "УОР №2" (Москва) - 10(21), "Динамо" (Челябинск) - 5(21).





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