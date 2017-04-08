"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" стал 15-кратным чемпионом России по водному поло среди женских команд

Финальные матчи за золотые и бронзовые медали женского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу в волгоградском спорткомплексе "На семи ветрах".





В главном финале за золотые медали встречались действующие чемпионки страны, победительницы регулярного чемпионата - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (г. Кириши Ленинградской области) и хозяйки финального турнира - ватерполистки клуба "Спартак-Волгоград". Первый матч завершился уверенной победой киришского клуба со счётом 14:7 (4:4, 4:1, 4:2, 2:0). На следующий день ватерполистки из Ленинградской области победили с ещё более крупным счётом - 15:6 (3:2, 4:2, 3:2, 5:0). Таким образом, "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" защитил свой титул, став пятнадцатикратным чемпионом России. Киришский клуб является бессменным обладателем золотых медалей чемпионата страны с 2003 года. "Спартак-Волгоград" завоевал серебряные награды.





Серия за бронзовые медали, в которой встречались "Динамо-Уралочка" из Златоуста и "Югра" из Ханты-Мансийска, прошла в упорной борьбе. Первый матч, состоявшийся в пятницу, завершился победой югорчанок с минимальным перевесом - 11:10 (2:4, 2:1, 3:2, 4:3). Однако в субботу южноуральский клуб взял реванш, выиграв со счётом 13:10 (4:2, 4:1, 3:3, 2:4). Таким образом, по сумме двух встреч ватерполистки "Динамо-Уралочки" одержали победу - 23:21 и стали бронзовыми призёрами чемпионата России. "Югра" заняла четвёртое место.



