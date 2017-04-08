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08.04.2017 21:08
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" стал 15-кратным чемпионом России по водному поло среди женских команд
Финальные матчи за золотые и бронзовые медали женского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу в волгоградском спорткомплексе "На семи ветрах". 

В главном финале за золотые медали встречались действующие чемпионки страны, победительницы регулярного чемпионата - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (г. Кириши Ленинградской области) и хозяйки финального турнира - ватерполистки клуба "Спартак-Волгоград". Первый матч завершился уверенной победой киришского клуба со счётом 14:7 (4:4, 4:1, 4:2, 2:0). На следующий день ватерполистки из Ленинградской области победили с ещё более крупным счётом - 15:6 (3:2, 4:2, 3:2, 5:0). Таким образом, "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" защитил свой титул, став пятнадцатикратным чемпионом России. Киришский клуб является бессменным обладателем золотых медалей чемпионата страны с 2003 года. "Спартак-Волгоград" завоевал серебряные награды. 

Серия за бронзовые медали, в которой встречались "Динамо-Уралочка" из Златоуста и "Югра" из Ханты-Мансийска, прошла в упорной борьбе. Первый матч, состоявшийся в пятницу, завершился победой югорчанок с минимальным перевесом - 11:10 (2:4, 2:1, 3:2, 4:3). Однако в субботу южноуральский клуб взял реванш, выиграв со счётом 13:10 (4:2, 4:1, 3:3, 2:4). Таким образом, по сумме двух встреч ватерполистки "Динамо-Уралочки" одержали победу - 23:21 и стали бронзовыми призёрами чемпионата России. "Югра" заняла четвёртое место. 

На пятом месте в итоговой таблице чемпионата страны московский клуб "СКИФ" ЦСП "Крылатское", на шестом - "Айша-Биби" из Казахстана, на седьмом - "Диана" из Санкт-Петербурга, на восьмом - "Буревестник-ННГУ" из Нижнего Новгорода, на девятом - дубль чемпионок страны "КИНЕФ-2" (Кириши), и замкнули десятку лучших ватерполистки "Штурма-2002" (Московская область). 
Города:
Волгоград, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/08/110235.html
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