"Университет Лесгафта - Нева" и "УОР №2" победили в матчах чемпионата России по гандболу

Два матча предпоследнего тура предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги были сыграны в пятницу.





В Невинномысске играли "Динамо-Виктор" из Ставропольского края и "Университет Лесгафта - Нева" из Санкт-Петербурга. Первый тайм не принёс преимущества ни одной из команд. Второй тайм также проходил с переменным успехом, а к концовке хозяева подошли с перевесом в два мяча. Однако четыре гола подряд на последних минутах принесли победу питерскому клубу - 24:22. Девять мячей забросил в ворота хозяев Дмитрий Киселёв. У проигравших семь голов на счету Виталия Мазурова. "Университет Лесгафта - Нева" занимает вторую строчку турнирной таблицы, "Динамо-Виктор" идёт пятым.





Уфимский "УГНТУ-ВНЗМ" принимал столичный "УОР №2". В первом тайме гости добились перевеса в четыре мяча. Во второй половине разница стала двузначной. Рывок в концовке позволил хозяевам вплотную приблизиться к сопернику, но спасти игру уфимцы не успели - 27:30. Сверхрезультативно сыграл Марк Ларин, забросивший в ворота хозяев 13 мячей. У проигравших семь голов на счету Дмитрия Киреева. "УГНТУ-ВНЗМ" занимает девятое место, "УОР №2" - десятое.





"Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) 22:24 (11:11)

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Антон Шувалов, Виталий Мазуров (7), Данис Мирзоев (4), Иван Некрасов (3), Руслан Дашко (3), Михаил Соколов (2), Станислав Дронов, Иван Харитонов, Антон Отрезов, Антон Волков (2), Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков (1), Николайц Шевченко.

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (2), Дмитрий Киселёв (9), Владислав Размаев, Николай Емельяненко (1), Роман Столяров, Павел Тураев (3), Глеб Смахтин, Тимур Солодовников, Дмитрий Богданов (1), Виктор Зайцев (1), Кирилл Воронин (3), Александр Синицын (4).





"УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - "УОР №2" (Москва) 27:30 (9:13)

"УГНТУ-ВНЗМ": Дмитрий Шелудько, Роман Сураев (вратари), Артём Свинин (1), Игорь Кабанов (2), Никита Ломов, Вадим Ковалёв (6), Андрей Иванов, Алексей Гетманов (1), Владислав Бахтин (2), Владимир Фомичёв, Александр Мальцев, Сергей Писаренко (2), Дмитрий Киреев (7), Дмитрий Корякин (6), Никита Марков, Иван Федиско.

"УОР №2": Павел Сукосян, Максим Пайгиев (вратари), Тимур Муратов (3), Максим Маковецкий, Руслан Хабибов, Павел Булкин, Евгений Цахариас (6), Владислав Коршунов, Олег Спасенов, Илья Рябов (3), Марк Ларин (13), Сергей Окишев (1), Сергей Косоротов (4), Алексей Гордеев, Кирилл Гафуров, Денис Смолянец.



