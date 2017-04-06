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06.04.2017 21:59
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" и "Спартак-Волгоград" сыграют в финале женского чемпионата России по водному поло
Полуфинальные матчи женского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги состоялись в Волгограде. 

Первыми вступили в борьбу "Динамо-Уралочка" из Златоуста и "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши, Ленинградская область). Победитель регулярного чемпионата - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" взял верх в упорной борьбе - 12:10 (2:2, 3:2, 3:2, 4:4). Голы: у "КИНЕФ-Сургутнефтегаза": - Прокофьева (3), Симанович (3), Глызина (3), Иванова (2), Кример (1); у "Динамо-Уралочки" - Герзанич (2), Ярондайкина (2), Берснева (2), Каримова (1), Панфилова (1), Корякина (1), Абдризякова (1). Фолы - 8:9.

На следующий день эти же команды провели второй матч. "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" одержал убедительную победу - 16:7 (4:1, 5:0, 4:1, 3:5). Голы: у "КИНЕФ-Сургутнефтегаза": Глызина (4), Симанович (3), Хамзаева (2), Зубкова (1), Прокофьева (1), Курочкина (1), Кример (1), Кирильчева (1), Якушева (1), Иванова (1). Фолы - 9:7.

"КИНЕФ-Сургутнефтегаз", выиграв оба матча, завоевал путёвку в финал. 

Во второй паре сошлись хозяйки турнира - "Спартак-Волгоград" и "Югра" из Ханты-Мансийска. В первом матче волгоградский клуб победил с минимальным преимуществом - 10:9 (4:2, 4:3, 2:2, 0:2). Голы: у "Спартака-Волгоград" - Чурзина (3), Иванчишина (2), Антонова (2), Котова (1), Горбунова (1), Пироженко (1); у "Югры" - Гарипова (2), Исакова (2), Перфильева (1), Чернега (1), Ковина (1), Алогбо (1), Лисунова (1). Фолы - 4:6. 

Во второй встрече хозяйки не оставили югорчанкам шансов, выиграв со счётом 10:4 (5:0, 2:2, 1:1, 2:1). Голы: у "Спартака-Волгоград" - Антонова (3), Горбунова (3), Котова (1), Чурзина (1), Иванчишина (1), Пироженко (1); у "Югры" - Исакова (1), Перфильева (1), Леонова (1), Тимофеева (1). Фолы - 11:6. 

Одержав две победы, "Спартак-Волгоград" вышел в финал, где его соперником станет "КИНЕФ-Сургутнефтегаз". Матчи пройдут в пятницу (начало в 19.00 по московскому времени) и субботу (13.30). В матчах за бронзовые награды встретятся "Динамо-Уралочка" и "Югра". Начало первого матча - в 17.30 в пятницу, второго - в 12.00 в субботу. 

Города:
Волгоград, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/06/110227.html
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