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06.04.2017 14:26
Кирсан Илюмжинов
Кирсан Илюмжинов зарегистрировал в США благотворительный фонд Kirsan Fund
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов распространил пресс-релиз, в котором сообщил о регистрации в США благотворительного фонда Kirsan Fund.

"Перед нами амбициозная задача — довести число играющих в шахматы до одного миллиарда. Для ее выполнения я намерен заложить основы системной работы, которая позволит достичь поставленной цели. Даже находясь под санкциями, я зарегистрировал в США благотворительный фонд Kirsan Fund. Его деятельность будет охватывать Северную и Южную Америку. В этом месяце я планирую открыть Kirsan Fund в Брюсселе (будет работать в странах Европы и Африки) и в Сеуле (территория охвата — Азия, Австралия, Океания). В каждый я намерен вложить по 10 млн. долларов.

Задачей фондов станет внедрение шахмат в систему образования и создание шахматных школ. Помимо программы Chess in Schools, мы займемся продвижением новых проектов Chess in Villages, Chess in Families, Chess for People with Disabilities.

Помимо профессионального спорта, я намерен сконцентрировать внимание на развитии шахмат, добиться, чтобы шахматы стали Народной игрой. Все, кто действительно привержен духу шахмат и принципам ФИДЕ, могут принять участие в работе организованных мною фондов. Нам очень пригодится опыт и авторитет всех национальных федераций и любителей шахмат", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Российской шахматной федерации (РШФ).
Персоны:
Илюмжинов Кирсан Николаевич
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/06/110226.html
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