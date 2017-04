Кирсан Илюмжинов

Кирсан Илюмжинов зарегистрировал в США благотворительный фонд Kirsan Fund

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов распространил пресс-релиз, в котором сообщил о регистрации в США благотворительного фонда Kirsan Fund.





"Перед нами амбициозная задача — довести число играющих в шахматы до одного миллиарда. Для ее выполнения я намерен заложить основы системной работы, которая позволит достичь поставленной цели. Даже находясь под санкциями, я зарегистрировал в США благотворительный фонд Kirsan Fund. Его деятельность будет охватывать Северную и Южную Америку. В этом месяце я планирую открыть Kirsan Fund в Брюсселе (будет работать в странах Европы и Африки) и в Сеуле (территория охвата — Азия, Австралия, Океания). В каждый я намерен вложить по 10 млн. долларов.





Задачей фондов станет внедрение шахмат в систему образования и создание шахматных школ. Помимо программы Chess in Schools, мы займемся продвижением новых проектов Chess in Villages, Chess in Families, Chess for People with Disabilities.