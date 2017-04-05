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Евгений Мартюченко и Николай Красников стали чемпионами России по кроссу на снегоходах

Четвёртый, заключительный этап чемпионата и первенства России, чемпионата Мотоциклетной федерации России по кроссу на снегоходах, а также Кубок Ямало-Ненецкого автономного округа состоялись в Новом Уренгое.





Первое место в личном зачёте этапа одержал Дмитрий Скляров из Нового Уренгоя. Вторым финишировал Евгений Мартюченко из Тюмени, третьим - Денис Рязанцев из Ярославля.





В юниорском зачёте награды разыграли гонщики из Нового Уренгоя: первым финишировал Михаил Колегов, вторым - Константин Санин, третьим - Максим Рылеев.





Первое место в классе "Спорт" занял многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников из Уфы. Вторым финишировал Владимир Караченцев из Нового Уренгоя, третьим - его земляк Вадим Куклин.





Первым среди любителей финишировал Дмитрий Дубовик из Муравленко (ЯНАО), вторым - Александр Синявин из Сургута (ХМАО), третьим - Эдуард Жовтоног из Нового Уренгоя.





В классе "Мальчики 1" победил Матвей Марков из Нового Уренгоя, "Мальчики 2" - Александр Захаров из Нового Уренгоя, "Мальчики 3" - Лев Скиданов из Нового Уренгоя.





Победу в командном зачёте среди взрослых одержал СТК "Ямбург" из Нового Уренгоя (Дмитрий Скляров, Александр Знайдюк, Денис Садрисламов). На втором месте ярославский СТК "Атлант" (Денис Рязанцев, Алексей Попов, Артём Пехтерев). Тройку замкнул СТК "Факел" из Нового Уренгоя (Евгений Смолин, Сергей Романенко, Валерий Хоменко).





В командном юниорском зачёте награды разыграли клубы из Нового Уренгоя. На первом месте СТК "Ямбург 1" (Михаил Колегов, Константин Санин, Максим Рылеев), на втором - СТК "Ямбург 2" (Данил Садрисламов, Антон Пилюгин, Булат Хункаев), на третьем - СТК "Факел" (Кирилл Лавров, Евгений Довбуш, Богдан Колибаба).





Чемпионом России в личном зачёте по сумме четырёх этапов стал Евгений Мартюченко из Тюмени, набрав 232 очка. Вторым финишировал Дмитрий Скляров из Нового Уренгоя (230), на третьем - Денис Рязанцев из Ярославля (194).





Юниорский чемпионат страны выиграл Михаил Колегов из Нового Уренгоя с суммой 272 очка. Серебро и бронза - у его земляков Константина Санина (219) и Евгения Довбуша (202).





Чемпионом страны в классе "Спорт" стал Николай Красников из Уфы с суммой 166 очков. Серебро завоевал Никита Богомолов из Нового Уренгоя (136), бронзу - Николай Грачёв из Тюмени (75).





Победу по сумме четырёх этапов среди любителей одержал Дмитрий Дубовик из Нового Уренгоя с 75 очками, серебро завоевал его земляк Александр Синявин (60), бронзу - Евгений Прокопченко из Сургута (56).





В итоговом командном зачёте 2017 года первое место занял СТК "Атлант", набрав 1100 очков. Вторым финишировал СТК "Ямбург" (1086), третьим - СТК "Факел" (967).





В итоговом юниорском командном зачёте победил СТК "Ямбург 1" из Нового Уренгоя с 1267 очками. На втором месте новоуренгойский СТК "Факел" (1191), на третьем - СТК "Ямбург 2" (304).





Командный зачёт Кубка ЯНАО выиграл СТК "Ямбург 1" (Дмитрий Скляров, Владимир Караченцев, Михаил Колегов, Александр Белехов), опередив СТК "Факел 1" (Евгений Смолин, Вадим Куклин, Евгений Довбуш, Никита Богомолов).





В сводном командном зачёте Кубка ЯНАО по сумме трёх этапов победил СТК "Ямбург 1" с 588 очками, на втором месте СТК "Факел 1" (551), на третьем - СТК "Факел 2" (239).



