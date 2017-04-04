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04.04.2017 20:48
Дмитрий Колтаков, фото с mfr.ru
Дмитрий Колтаков стал чемпионом мира по мотогонкам на льду
Пятый, заключительный этап финала личного чемпионата мира по мотогонкам на льду состоялся в минувшие выходные в голландском Херенвене. 

Победителем первого соревновательного дня стал лидер общего зачёта чемпионата, российский гонщик Дмитрий Колтаков, набрав 21 очко. Вторым в субботнем финальном заезде стал Игорь Кононов с 19 очками, третьим - Дмитрий Хомицевич (16), четвёртым - Динар Валеев (11). По 11 очков в субботу также набрали Даниил Иванов и австриец Харальд Симон, десять - у австрийца Франца Цорна, девять - у шведа Стефана Свенссона, семь - у Никласа Свенссона, шесть очков набрал чех Ян Клатовски, по пять - немец Гюнтер Бауэр и швед Оле Ледстрём, три - немец Макс Нидермайер, два - финн Тимо Канкунен, по одному - голландцы Симон Рейтсма и Яспер Ивема, ни одного - немец Ханс Вебер и голландец Барт Шаап. 

В заключительный день чемпионата первым финишировал Валеев, заработав в сумме 16 очков. Вторым в финальном заезде был Иванов с 15 очками, третьим - Цорн с 16 очками. Колтаков, несмотря на четвёртое место в финальном заезде, набрал по итогам дня лучшую сумму - 18 очков. 13 очков заработал Кононов, десять - Стефан Свенссон, по девять - Цорн и Никлас Свенссон, семь - Симон, пять - Бауэр, по четыре - Ледстрём, Клатовски и Вебер, три - Канкунен, два - Нидермайер, ни одного - Рейтсма, Ивема и Шаап. 

Таким образом, Дмитрий Колтаков набрал по итогам пяти финальных этапов, состоявшихся в Тольятти, Шадринске, Алма-Ате, Берлине и Херенвене, 185 очков и уверенно завоевал титул чемпиона мира. Серебряным призёром стал Игорь Кононов со 170 очками, бронзу завоевал Дмитрий Хомицевич (154). Четвёртый - Валеев (135), пятый - Иванов (106), шестой - Цорн (104), седьмой - Стефан Свенссон (78), восьмой - Бауэр (66), девятый - Симон (53), десятый - Никлас Свенссон (49). 

47 очков набрал Ледстрём, 43 - Нидермайер, 34 - Клатовски, 29 - Вебер, 28 - испытывавший финансовые трудности и не сумевший принять участие во всех этапах многократный чемпион мира россиянин Николай Красников, 20 - швед Джимми Олсен, 19 - Никита Толокнов, десять - Канкунен, семь - казахстанец Владимир Чеблаков, шесть - россиянин Артём Акулов, пять - казахстанец Павел Некрасов, по одному - немец Лука Бауэр, Рейтсма, россиянин Михаил Литвинов, немец Маркус Йелль, Ивема, и немец Тобиас Буш. Не набрали очков казахстанец Денис Степухин, россияне Иван Большаков и Юрий Олейник, Шаап, и не были классифицированы австрийцы Чарли Эбнер и Йозеф Кройцбергер. 
Города:
Херенвен
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/04/110219.html
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