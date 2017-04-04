Дмитрий Колтаков, фото с mfr.ru

Дмитрий Колтаков стал чемпионом мира по мотогонкам на льду

Пятый, заключительный этап финала личного чемпионата мира по мотогонкам на льду состоялся в минувшие выходные в голландском Херенвене.





Победителем первого соревновательного дня стал лидер общего зачёта чемпионата, российский гонщик Дмитрий Колтаков, набрав 21 очко. Вторым в субботнем финальном заезде стал Игорь Кононов с 19 очками, третьим - Дмитрий Хомицевич (16), четвёртым - Динар Валеев (11). По 11 очков в субботу также набрали Даниил Иванов и австриец Харальд Симон, десять - у австрийца Франца Цорна, девять - у шведа Стефана Свенссона, семь - у Никласа Свенссона, шесть очков набрал чех Ян Клатовски, по пять - немец Гюнтер Бауэр и швед Оле Ледстрём, три - немец Макс Нидермайер, два - финн Тимо Канкунен, по одному - голландцы Симон Рейтсма и Яспер Ивема, ни одного - немец Ханс Вебер и голландец Барт Шаап.





В заключительный день чемпионата первым финишировал Валеев, заработав в сумме 16 очков. Вторым в финальном заезде был Иванов с 15 очками, третьим - Цорн с 16 очками. Колтаков, несмотря на четвёртое место в финальном заезде, набрал по итогам дня лучшую сумму - 18 очков. 13 очков заработал Кононов, десять - Стефан Свенссон, по девять - Цорн и Никлас Свенссон, семь - Симон, пять - Бауэр, по четыре - Ледстрём, Клатовски и Вебер, три - Канкунен, два - Нидермайер, ни одного - Рейтсма, Ивема и Шаап.





Таким образом, Дмитрий Колтаков набрал по итогам пяти финальных этапов, состоявшихся в Тольятти, Шадринске, Алма-Ате, Берлине и Херенвене, 185 очков и уверенно завоевал титул чемпиона мира. Серебряным призёром стал Игорь Кононов со 170 очками, бронзу завоевал Дмитрий Хомицевич (154). Четвёртый - Валеев (135), пятый - Иванов (106), шестой - Цорн (104), седьмой - Стефан Свенссон (78), восьмой - Бауэр (66), девятый - Симон (53), десятый - Никлас Свенссон (49).



