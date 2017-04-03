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03.04.2017 23:32
"Спартак-Волгоград" и "Синтез" сыграют в финале мужского чемпионата России по водному поло
Вторые матчи полуфинальных серий мужского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги состоялись в пятницу, 31 марта в Волгограде и Москве. 

"Спартак-Волгоград" принимал "Штурм-2002" из Московской области. Хозяева бассейна одержали победу со счётом 10:4 (4:1, 1:0, 2:1, 3:2). Голы: у "Спартака" - Лисунов (5), Ашаев (3), Халтурин (2); у "Штурма-2002" - Иванов (1), Нежинский (1), Сучков (1), Харьков (1). Фолы - 5:7. 

Напомним, в первой встрече, состоявшейся 25 марта в Рузе, подмосковные ватерполисты потерпели поражение со счётом 9:12 (2:5, 3:1, 2:3, 2:3). Таким образом, "Спартак-Волгоград" победил в серии до двух побед - 2:0 и завоевал путёвку в финал. 

Московские динамовцы играли в домашнем бассейне с казанским "Синтезом". Основное время матча не выявило победителя - 7:7 (1:1, 2:3, 3:1, 1:2). В затяжной серии послематчевых пенальти точнее были ватерполисты из столицы Татарстана - 9:8, победив с общим счётом - 16:15. Голы: у "Динамо" - Фатахутдинов (3), Степанюк (3), Латыпов (3), Бугайчук (2), Иванков (2), Еськов (1), Яценко (1); у "Синтеза" - Нагаев (6), Бычков (3), Закиров (3), Николаенко (2), Магомаев (1), Марелья (1). Фолы - 9:10.

В домашнем матче 25 марта "Синтез" также одержал победу - 10:9 (1:2, 2:1, 3:4, 4:2). "Синтез" взял верх в серии - 2:0 и стал финалистом турнира. 

В финальной серии, которая также пройдёт до двух побед, встретятся "Спартак-Волгоград" и "Синтез". Первый матч состоится в Казани 8 апреля в 18.00 по московскому времени. Вторая, а при необходимости и третья встречи состоятся в период с 13 по 16 апреля в Волгограде. 

В эти же сроки пройдёт серия за бронзовые медали, в которой встретятся московское "Динамо" и "Штурм-2002" из Московской области. Первый матч пройдёт 8 апреля в Рузе, второй и при необходимости третий - 14-15 апреля в Москве. 
Города:
Волгоград, городской округ, Москва
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/03/110213.html
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