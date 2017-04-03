"Ростов-Дон" со стопроцентным результатом завершил предварительный этап женского чемпионата России по гандболу

Пятью воскресными матчами завершился предварительный этап женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги.





"Ростов-Дон" завершил двухкруговой турнир уверенной победой на домашней арене над действующими чемпионками страны - гандболистками "Астраханочки". Забросив на семь мячей больше соперниц в каждом тайме, ростовчанки выиграли со счётом 36:22. Восемь мячей в ворота гостей забросила Сираба Дембеле. У проигравших семью голами отметилась Екатерина Зеленкова. "Ростов-Дон" выиграл все двадцать матчей предварительного этапа, "Астраханочка" вышла в плей-офф с третьего места.





На второй строчке расположилась тольяттинская "Лада". Волгоградский клуб "Динамо-Синара",игравший дома, уступал к перерыву один мяч. В упорной борьбе прошёл и второй тайм, и хозяйки вырвали победу на последней минуте - 28:27. В составе победительниц 11 голов на счету Валерии Ганичевой. Волгоградский клуб пробился в четвертьфинал с пятой позиции.





Четвёрку лучших замкнула краснодарская "Кубань", несмотря на чувствительное поражение в Звенигороде от "Звезды". Уступая после первого тайма два мяча, во второй половине подмосковные гандболистки не оставили соперницам шансов, победив - 34:25. Девять мячей в ворота гостей забросила Наталья Винюкова. "Звезда" вышла в плей-офф с шестого места.





Седьмым по итогам предварительного этапа стал московский "Луч". Подмосковные гандболистки на своей площадке были сильнее майкопской команды "АГУ-Адыиф" - 31:25. Девять голов в составе москвичек на счету Екатерины Матлашовой.





Последнюю путёвку в четвертьфинал завоевали гандболистки "Ставрополья-СКФУ", несмотря на поражение на выезде от уфимского клуба "Уфа-Алиса" - 25:28. Проигравших не спасли десять голов Снежаны Махнёвой.





Таким образом, в четвертьфинальных сериях до двух побед сыграют "Ростов-Дон" - "Ставрополье-СКФУ", "Лада" - "Луч", "Астраханочка" - "Звезда" и "Кубань" - "Динамо-Синара". Первые матчи пройдут 20 апреля в Ставропольском крае, Москве, Звенигороде и Волгограде, вторые и при необходимости третьи - 23 и 24 апреля в Ростове-на-Дону, Тольятти, Астрахани и Краснодаре. Не попавшие в плей-офф "АГУ-Адыиф", "Университет" и "Уфа-Алиса" проведут утешительный турнир за девятое-одиннадцатое места.





"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Лада" (Тольятти) 28:27 (15:16)

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Ирина Панченко, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (1), Анна Кочетова, Елена Авдекова (2), Полина Ведехина (9), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова (2), Юлия Маркова, Валерия Ганичева (11), Евгения Петрова, Екатерина Гребёнкина (3), Тамара Чопикян, Елизавета Собина, Анастасия Макина.

"Лада": Маргарита Орлова, Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова, Юлия Какмоля (2), Дарья Самохина (7), Виолетта Голец (3), Варвара Юрьева, Ольга Щербак (1), Алёна Носикова (1), Елизавета Малашенко (3), Валентина Барынина, Ксения Карпачёва (5), Анна Краснова (1), Ирина Снопова (4), Мария Гафонова.





"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Астраханочка" (Астрахань) 36:22 (19:12)

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Мария Басараб (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (4), Майя Петрова (3), Анна Сень (2), Ана Паула Родригес Бело (4), Ольга Башкирова (1), Владлена Бобровникова (1), Ксения Макеева (1), Ольга Черноиваненко (3), Сираба Дембеле (8), Екатерина Ильина (3), Александрина Кабрал Барбоса (1), Виктория Борщенко (5).

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Анастасия Ваганова, Валентина Дегтярёва (вратари), Варвара Агеева, Мария Рачителева (4), Кристина Сорокина (1), Светлана Иванова (7), Анна Шапошникова, Милана Таженова (2), Людмила Выдрина (1), Светлана Кремнева, Светлана Шевелёва, Виктория Шичкина, Екатерина Зеленкова (7).





"Звезда" (Звенигород) - "Кубань" (Краснодар) 34:25 (15:17)

"Звезда": Серафима Тиханова, Маргарита Кушнырь (вратари), Наталья Иванова, Арина Закордонская (3), Наталья Винюкова (9), Виктория Климанцева (6), Марианна Егорова (2), Мария Галай, Анастасия Листопад, Дарья Одрузова, Наталья Курбанова (5), Наталья Никитина (1), Анастасия Алексеева, Анастасия Илларионова (2), Мария Дудина (6), Анна Шукалова.

"Кубань": Виктория Калинина, Ирина Михайлюта (вратари), Яна Савинова, Юлия Гаряева (1), Ксения Дьяченко (1), Марина Судакова (2), Яна Ускова (1), Виктория Жилинскайте (3), Ольга Горшенина (1), Оксана Королёва (4), Ирина Антонова (1), Ярослава Фролова (3), Валентина Гончарова (1), Валентина Вернигорова, Екатерина Фанина (1), Антонина Скоробогатченко (6).





"Луч" (Москва) - "АГУ-Адыиф" (Майкоп) 31:25 (14:13)

"Луч": Анастасия Лагина, Пелагея Соколова (вратари), Ирина Бойкова, Екатерина Юрина (4), Анастасия Ершова (2), Дарья Гусева (2), Диана Матросова, Екатерина Мухина (3), Юлия Семёнова (2), Елизавета Иванова, Оксана Пантус (3), Екатерина Атькова, Екатерина Матлашова (9), Анна Бурова (4), Екатерина Дорошенко (2).

"АГУ-Адыиф": Светлана Кожубекова, Людмила Баскакова (вратари), Инесса Неупокоева (1), Наталья Ерёмченко, Елена Портягина (3), Дарья Щербина (1), Татьяна Чешенко, Анна Головко (1), Милица Грбавчевич (3), Мария Сорокина, Татьяна Кириллова, Александра Давиденко, Ульяна Шавина (7), Ольга Исаченко (1), Мария Мартыненко (2), Виктория Смоленцева (6).





"Уфа-Алиса" (Уфа) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) 28:25 (12:9)

"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Виолетта Поздеева, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко, Елизавета Фёдорова (2), Алина Кузнецова, Тамара Барнева, Мария Будилина (3), Екатерина Бобина (8), Екатерина Голунова, Сузанна Гиголян, Алина Иринина (3), Мария Белова (5), Альбина Мурзалиева (2), Мария Тарасова (4), Екатерина Головачёва (1).

"Ставрополье-СКФУ": Дарья Ламзина, Мария Складчикова (вратари), Ульяна Рассанова (1), Екатерина Калинина (1), Екатерина Баркалова (3), Елена Устич, Олеся Кирий (1), Екатерина Королёва (2), Регина Мысак (3), Анастасия Пастух, Яна Арджанова, Надежда Пастух, Дарья Шебалкова, Снежана Махнёва (10), Зурета Коблева (2), Елена Стрельцова (2).





Итоги предварительного этапа: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 40 очков (20 игр), "Лада" (Тольятти) - 34(20), "Астраханочка" (Астрахань) - 29(20), "Кубань" (Краснодар) - 26(20), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 26(20), "Звезда" (Звенигород) - 24(20), "Луч" (Москва) - 13(20), "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) - 10(20), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 7(20), "Университет" (Ижевск) - 7(20), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 4(20).



