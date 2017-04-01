"Чеховские медведи" досрочно выиграли предвароительный этап мужского чемпионата России по гандболу

Очередные матчи предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Чехове, Санкт-Петербурге, Москве и Саратове.





Подмосковные "Чеховские медведи" принимали краснодарский "СКИФ". После первого тайма с минимальной разницей неожиданно выигрывали гости, но во второй половине действующие чемпионы страны поставили всё на свои места, добившись победы - 37:32. По семь мячей в ворота гостей забросили Дмитрий Санталов и Дмитрий Ковалёв. Проигравшим не помогли десять голов Игоря Карлова и девять - Александра Шкуринског. "Чеховские медведи" за два тура до финиша гарантировали себе первое место по итогам предварительного этапа.





Петербургский "Университет Лесгафта - Нева" на своей площадке встречался с "Пермскими медведями". Имея перевес в два мяча после первого тайма, хозяева по ходу второй половины наращивали превосходство, но в концовке рывок пермяков позволил им сравнять счёт. И всё же гол на последней минуте принёс петербуржцам победу - 28:27. Гостей не спасли шесть голов Валентина Бузмакова. Питерский клуб занимает второе место.





Столичный "УОР №2" принимал "СКИФ". Выигрывая четыре мяча после первого тайма, гости сохранили победный счёт до финальной сирены - 33:29. И здесь самым результативным стал гандболист проигравшей команды - семь голов на счету Сергея Косоротова. "СКИФ" занимает третью строчку турнирной таблицы, "УОР №2" идёт 11-м.





"СГАУ-Саратов" на домашней арене принимал "Пермских медведей". Создав к перерыву задел в пять мячей, саратовцы довели встречу до победы - 30:27. Пермякам не помогли восемь голов Алексея Шиндина. "СГАУ-Саратов" занимает четвёртое место, "Пермские медведи" - восьмое.





"Чеховские медведи" (Московская область) - "СКИФ" (Краснодар) 37:32 (18:19)

"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Дмитрий Санталов (7), Дмитрий Корнев (6), Дмитрий Ковалёв (7), Кирилл Котов (4), Александр Черноиванов, Павел Андреев (1), Александр Котов (3), Роман Остащенко (3), Олег Скопинцев (2), Александр Измайлов, Алексей Карибов (1), Виктор Фурцев, Дмитрий Шелестюков (3), Евгений Прокопьев.

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов (2), Дмитрий Копосов (3), Евгений Волобуев (4), Александр Шкуринский (9), Сергей Николаенков (1), Дмитрий Свистунов (2), Николай Близнов, Кирилл Семченко, Вячеслав Касаткин (1), Игорь Карлов (10), Иван Пасенов, Валентин Воробьёв, Никита Степанов.





"Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "Пермские медведи" (Пермь) 28:27 (17:15)

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (3), Дмитрий Киселёв (5), Владислав Размаев (1), Николай Емельяненко (4), Владимир Кнопинский, Роман Столяров, Павел Тураев (5), Глеб Смахтин, Павел Елистратов, Тимур Солодовников (1), Дмитрий Богданов (5), Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (2), Александр Синицын (2).

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (5), Григорий Сарабын (2), Валентин Бузмаков (6), Артур Мишустин (4), Юрий Пищухин (1), Егор Моторин, Роман Цокол, Денис Степанов (1), Семён Бородкин, Алексей Шиндин (5), Виктор Тарасенко (3).





"УОР №2" (Москва) - "СКИФ" (Краснодар) 29:33 (12:16)

"УОР №2": Павел Сукосян, Алексей Стельмах (вратари), Тимур Муратов, Максим Маковецкий (1), Руслан Хабибов, Павел Булкин, Евгений Цахариас (5), Владислав Коршунов, Олег Спасенов, Илья Рябов (5), Марк Ларин (4), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (7), Андрей Гордеев (4), Кирилл Гафуров, Денис Смолянец (3).

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов, Дмитрий Копосов (3), Евгений Волобуев (2), Александр Шкуринский (5), Сергей Николаенков (5), Дмитрий Свистунов (5), Николай Близнов (2), Кирилл Семченко, Вячеслав Касаткин (3), Игорь Карлов (4), Иван Пасенов (1), Валентин Воробьёв (3), Никита Степанов.





"СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Пермские медведи" (Пермь) 30:27 (17:12)

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко, Вячеслав Бобров (вратари), Сергей Томилин (1), Роберт Сафин, Ян Ковалёв (6), Артём Пономарёв (2), Никита Луконин, Максим Саликов (4), Александр Кузьмин, Александр Рыжков (4), Олег Кривенко (4), Владимир Ахремочкин (1), Дмитрий Артамонов (1), Денис Афонин (5), Максим Зяблов (2).

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (5), Григорий Сарабын (2), Валентин Бузмаков (5), Артур Мишустин (3), Юрий Пищухин, Егор Моторин (1), Роман Цокол (1), Денис Степанов, Семён Бородкин, Алексей Шиндин (8), Виктор Тарасенко (2).



