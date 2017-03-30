Новости Российские ватерполистки по пенальти проиграли голландкам в матче квалификации Мировой лиги Матч пятого тура группы A европейской квалификации Мировой лиги по водному поло среди женских команд, в котором сборная России принимала команду Нидерландов, состоялся во вторник в подмосковной Рузе.

Удачно сыграв во второй четверти, российские ватерполистки уступили по одному мячу в остальных трёх периодах, завершив основное время матча вничью - 10:10 (1:2, 4:1, 3:4, 2:3). В серии пенальти точнее были голландские спортсменки - 5:3, выиграв с общим счётом 15:13. Голы сборной России: Эльвина Каримова (3), Анастасия Симанович (3), Екатерина Прокофьева (2), Татьяна Зубкова (1), Мария Борисова (1), Ольга Горбунова (1), Анна Тимофеева (1), Анна Пироженко (1). Фолы: 9-8.

Состав сборной России: Анна Карнаух ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анна Устюхина ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва) - вратари; Мария Борисова ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Анна Кравченко ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Алёна Сержантова ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Анастасия Симанович ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Татьяна Зубкова ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Екатерина Прокофьева ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анна Пироженко ("Спартак-Волгоград", Волгоград), Ольга Горбунова ("Спартак-Волгоград", Волгоград), Татьяна Толкунова ("Штурм-2002", Московская область), Эльвина Каримова ("Динамо-Уралочка", Златоуст), Анна Тимофеева ("Югра", Ханты-Мансийск). Главный тренер - Александр Гайдуков, тренер - Андрей Белофастов.

Получив очко за ничью в основное время, российские ватерполистки набрали четыре очка и занимают второе место в группе, дающее право продолжить борьбу за выход в суперфинал, по дополнительным показателям опережая сборную Греции. Именно с гречанками наша команда сыграет в заключительном туре группового турнира 18 апреля в Астрахани. Голландки завоевали путёвку в суперфинал.

Турнирное положение.

Группа A: Нидерланды - 7 очков (4 игры), Россия - 4(3), Греция - 4(3). Группа B: Венгрия - 8(3), Италия - 7(3), Франция - 0(4). Руза Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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