На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Мини-футбол
Современное пятиборье
Хоккей с мячом (бенди)
Водное поло
Ездовой спорт
Фехтование
Самбо
Спортинг
Пляжный футбол
Гольф
Го
Мотоциклетный спорт
Сумо
Футбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Водное поло
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
30.03.2017 22:24
Российские ватерполистки по пенальти проиграли голландкам в матче квалификации Мировой лиги
Матч пятого тура группы A европейской квалификации Мировой лиги по водному поло среди женских команд, в котором сборная России принимала команду Нидерландов, состоялся во вторник в подмосковной Рузе. 

Удачно сыграв во второй четверти, российские ватерполистки уступили по одному мячу в остальных трёх периодах, завершив основное время матча вничью - 10:10 (1:2, 4:1, 3:4, 2:3). В серии пенальти точнее были голландские спортсменки - 5:3, выиграв с общим счётом 15:13. 
Голы сборной России: Эльвина Каримова (3), Анастасия Симанович (3), Екатерина Прокофьева (2), Татьяна Зубкова (1), Мария Борисова (1), Ольга Горбунова (1), Анна Тимофеева (1), Анна Пироженко (1). 
Фолы: 9-8. 

Состав сборной России: Анна Карнаух ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анна Устюхина ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва) - вратари; Мария Борисова ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Анна Кравченко ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Алёна Сержантова ("СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Анастасия Симанович ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Татьяна Зубкова ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Екатерина Прокофьева ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анна Пироженко ("Спартак-Волгоград", Волгоград), Ольга Горбунова ("Спартак-Волгоград", Волгоград), Татьяна Толкунова ("Штурм-2002", Московская область), Эльвина Каримова ("Динамо-Уралочка", Златоуст), Анна Тимофеева ("Югра", Ханты-Мансийск). Главный тренер - Александр Гайдуков, тренер - Андрей Белофастов. 

Получив очко за ничью в основное время, российские ватерполистки набрали четыре очка и занимают второе место в группе, дающее право продолжить борьбу за выход в суперфинал, по дополнительным показателям опережая сборную Греции. Именно с гречанками наша команда сыграет в заключительном туре группового турнира 18 апреля в Астрахани. Голландки завоевали путёвку в суперфинал. 

Турнирное положение. 

Группа A: Нидерланды - 7 очков (4 игры), Россия - 4(3), Греция - 4(3). 
Группа B: Венгрия - 8(3), Италия - 7(3), Франция - 0(4).
Города:
Руза
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/30/110202.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
30.03.2017 22:24
Российские ватерполистки по пенальти проиграли голландкам в матче квалификации Мировой лиги
29.03.2017 21:49
"Спартак-Волгоград" и "Синтез" выиграли первые полуфинальные матчи мужского чемпионата России по водному поло
16.03.2017 20:58
Московское "Динамо", "Синтез" и "Штурм-2002" вышли в полуфинал мужского чемпионата России по водному поло
16.03.2017 20:58
Российские ватерполисты уступили итальянцам в квалификации Мировой лиги
07.03.2017 21:16
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" с первого места вышел в полуфинал женского чемпионата России по водному поло
28.02.2017 22:14
"Спартак-Волгоград" выиграл предварительный этап мужского чемпионата России по водному поло
02.02.2017 21:08
"Спартак-Волгоград" лидирует после десяти туров мужского чемпионата России по водному поло
Все новости
Сюжеты
Мировая лига по водному поло 2015 (мужчины/женщины)
Чемпионат Европы по водному поло. Венгрия-2014
Мировая лига по водному поло. Китай - 2014
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Барселона-2013
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Казань - 2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
22.08.2008 11:45
Фото. Пекин 2008. Водное поло
11.08.2008 19:14
Фото. Пекин 2008. Водное поло. Женщины. Италия 9-8 Россия
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 