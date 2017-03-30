"Ростов-Дон" досрочно выиграл предварительный этап женского чемпионата России по гандболу

Матчи женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в четверг в Астрахани, Волгограде и Ижевске.





"Астраханочка" принимала тольяттинскую "Ладу". После первого тайма гостьи вели с преимуществом в пять мячей. В концовке действующие чемпионки страны сократили разрыв, но победа осталась за тольяттинским клубом - 29:26. Одиннадцать мячей в ворота хозяек забросила Дарья Самохина.





Волгоградский клуб "Динамо-Синара" принимал "Ростов-Дон". В первом тайме ростовчанки выиграли пять мячей, а во вторые тридцать минут - ещё четыре, победив в итоге со счётом 34:25. Проигравших не спасли десять голов Полины Ведехиной. Ростовчанки, выиграв 19 матчей из 19, за тур до финиша гарантировали себе первое место на предварительном этапе. Со второго места выходит в плей-офф "Лада", с третьего - "Астраханочка". "Динамо-Синара" на пятой позиции вслед за краснодарской "Кубанью".





Ижевский "Университет" принимал "Ставрополье-СКФУ" из Ставропольского края. Уступая после первого тайма один мяч, хозяйки после перерыва совершили рывок и одержали волевую погбеду - 38:32. У победительниц 14 голов на счету Марии Керчиковой, у проигравших 12 точных бросков сделала Екатерина Баркалова. "Университет" завершил турнир на предпоследнем, десятом месте. "Ставрополье-СКФУ" за тур до финиша на восьмом месте.





"Астраханочка" (Астрахань) - "Лада" (Тольятти) 26:29 (12:17)

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Анастасия Ваганова, Кира Трусова (вратари), Карина Сисенова, Людмила Постнова (2), Мария Рачителева (1), Кристина Сорокина, Светлана Иванова (1), Анна Шапошникова (2), Екатерина Левша (3, Милана Таженова (4), Людмила Выдрина, Светлана Кремнева (3), Наталья Чигиринова (5), Виктория Шичкина (2), Екатерина Зеленкова (3).

"Лада": Маргарита Орлова, Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (1), Юлия Какмоля, Дарья Самохина (11), Виолетта Голец (3), Варвара Юрьева, Ольга Щербак (1), Алёна Носикова (3), Елизавета Малашенко (7), Валентина Барынина, Ксения Карпачёва (1), Анна Краснова, Ирина Сннопова, Мария Гафонова (2).





"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 25:34 (11:16)

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Ирина Панченко, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (1), Анна Кочетова (1), Елена Авдекова, Полина Ведехина (10), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова, Юлия Маркова, Валерия Ганичева (7), Евгения Петрова, Екатерина Гребёнкина (2), Тамара Чопикян (1), Елизавета Собина, Анастасия Макина (3).

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Мария Басараб (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (5), Майя Петрова (3), Ана Паула Родригес Бело (2), Ольга Башкирова, Владлена Бобровникова (6), Ксения Макеева (1), Ольга Черноиваненко (4), Сираба Дембеле, Екатерина Ильина (4), Александрина Кабрал Барбоса (4), Виктория Борщенко (5).





"Университет" (Ижевск) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) 38:32 (16:17)

"Университет": Юлия Пойлова (вратарь), Наталья Решетникова (5), Дарья Харская, Виктория Вахрушева (7), Дарья Сурнина (3), Ольга Тургенева (1), Валерия Дозморова, Ксения Трухина (1), Лилия Закиуллина, Василиса Кунгурцева (2), Анна Кандакова, Мария Керчикова (14), Лилия Чужанова (5), Ксения Обуховская, Вероника Бажутина, Дарья Беляева.

"Ставрополье-СКФУ": Дарья Ламзина, Марина Складчикова (вратари), Ульяна Рассанова, Екатерина Калинина, Екатерина Баркалова (12), Елена Устич (1), Олеся Кирий (1), Екатерина Королёва, Регина Мысак (2), Анастасия Пастух (5), Яна Арджанова, Надежда Пастух, Дарья Шебалкова (1), Снежана Махнёва (5), Зурета Коблева (5), Елена Стрельцова.



