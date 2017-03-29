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29.03.2017 21:49
"Спартак-Волгоград" и "Синтез" выиграли первые полуфинальные матчи мужского чемпионата России по водному поло
Первые матчи полуфинальных серий мужского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги состоялись на минувшей неделе в Казани и Рузе. 

Казанский "Синтез", занявший по итогам регулярного чемпионата суперлиги третье место, принимал вторую команду предварительного этапа - московское "Динамо" и одержал победу со счётом 10:9 (1:2, 2:1, 3:4, 4:2). Голы: у "Синтеза" - Артём Одинцов (3), Алексей Рыжов-Аленичев (2), Роман Шепелев (2), Альберт Зиннатуллин (1), Кирилл Николаенко (1), Иван Нагаев (1); у "Динамо" - Александр Яценко (2), Михаил Иванков (2), Павел Катков (1), Дмитрий Антипов (1), Алексей Бугайчук (1), Никита Деревянкин (1), Артур Фатахутдинов (1). Фолы: 10-9. 

"Штурм-2002", представляющий Московскую область и вышедший в плей-офф с пятого места, а на четвертьфинальной стадии выбивший из турнира располагавшееся строчкой выше астраханское "Динамо", принимал в Рузе победителя регулярного чемпионата - "Спартак-Волгоград" и уступил со счётом 9:12 (2:5, 3:1, 2:3, 2:3). 
"Штурм-2002": Артём Макас – Виктор Иванов, Егор Емельянов (1), Владимир Нежинский, Владимир Заикин, Артём Хмелевских (1), Герман Панаиоти (1), Павел Кузьменков (1), Иван Сучков, Константин Оверко (1), Коба Кинцурашвили (2), Константин Харьков (2) – Юрий Поляков. 
"Спартак-Волгоград": Александр Фёдоров – Николай Лазарев (3), Виталий Юрчик (1), Юрий Чешев, Константин Киселёв, Артём Ашаев (2), Павел Халтурин (2), Степан Андрюков (1), Василий Федотов, Михаил Рудай, Сергей Лисунов (3), Алексей Агарков – Виктор Иванов.  Фолы: 11-8. 

Полуфинальные серии проводятся до двух побед. Вторые и при необходимости третьи матчи состоятся 31 марта и 1 апреля в Москве (начало матчей - в 19.00 по московскому времени) и Волгограде (в 18.00).  

Напомним, московское "Динамо" в четвертьфинале одержало победу над киришским клубом "КИНЕФ-Сургутнефтегаз", а "Синтез" был сильнее казахстанской "Астаны". 

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Города:
Руза, Казань, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/29/110200.html
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