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29.03.2017 21:45
Кисэносато, фото с internationalpress.jp
Йокодзуна Кисэносато выиграл профессиональный турнир по сумо Хару басё
Весенний профессиональный турнир по сумо - Хару басё состоялся в японской Осаке. 

Победителем турнира стал йокодзуна Кисэносато, выигравший тринадцать поединков из пятнадцати. После двенадцати побед подряд он получил в тринадцатый день турнира травму, но не толдько не снялся с соревнований, но и одержал после двух поражений, вызванных травмой, победу в заключительный день. Это второй подряд Кубок Императора для 30-летнего борца, получившего звание йокодзуны после триумфа на январском Хацу басё. 

Также тринадцать побед в активе озэки Тэрунофудзи. Двенадцать поединков выиграл сикивакэ Такаясу, по одиннадцать белых шаров завоевали одиннадцатый маэгасира Востока Дайэйсё и тринадцатый маэгасира Востока Такакэйсё. По десять побед одержали йокодзуна Какурю и йокодзуна Харумафудзи, а также восьмой маэгасира Запада Окиноуми и десятый маэгасира Запада Тотиодзан. Йокодзуна Хакухо снялся с турнира из-за травмы, одержав две победы при трёх поражениях. 

Российский сумотори Амур (Николай Иванов), выступающий в третьем дивизионе, потерпел четыре поражения в семи поединках. Аврора (Анатолий Михаханов) проиграл пять поединков в четвёртом дивизионе. 
Города:
Осака
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/29/110198.html
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