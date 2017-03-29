Кисэносато, фото с internationalpress.jp

Йокодзуна Кисэносато выиграл профессиональный турнир по сумо Хару басё

Весенний профессиональный турнир по сумо - Хару басё состоялся в японской Осаке.





Победителем турнира стал йокодзуна Кисэносато, выигравший тринадцать поединков из пятнадцати. После двенадцати побед подряд он получил в тринадцатый день турнира травму, но не толдько не снялся с соревнований, но и одержал после двух поражений, вызванных травмой, победу в заключительный день. Это второй подряд Кубок Императора для 30-летнего борца, получившего звание йокодзуны после триумфа на январском Хацу басё.





Также тринадцать побед в активе озэки Тэрунофудзи. Двенадцать поединков выиграл сикивакэ Такаясу, по одиннадцать белых шаров завоевали одиннадцатый маэгасира Востока Дайэйсё и тринадцатый маэгасира Востока Такакэйсё. По десять побед одержали йокодзуна Какурю и йокодзуна Харумафудзи, а также восьмой маэгасира Запада Окиноуми и десятый маэгасира Запада Тотиодзан. Йокодзуна Хакухо снялся с турнира из-за травмы, одержав две победы при трёх поражениях.



