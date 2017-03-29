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29.03.2017 21:45
Маверик Виньялес, фото с independent.co.uk
Маверик Виньялес выиграл стартовый этап чемпионата MotoGP - Гран-при Катара
Первый этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам 2017 года - Гран-при Катара состоялся в минувший уик-энд на трассе Лосайл близ столицы страны Дохи. 

Победителем воскресной гонки в классе MotoGP стал испанский гонщик Маверик Виньялес, выступающий на "Ямахе". Вторым финишировал итальянец Андреа Довициозо на "Дукати", третьим - семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси на "Ямахе". 

Четвёртым финишировал трёхкратный и действующий чемпион MotoGP - испанец Марк Маркес на "Хонде", пятым - испанец Дани Педроса на "Хонде", шестым - испанец Алеш Эспаргаро на "Априлии", седьмым - британец Скотт Реддинг ("Прамак"/"Дукати"), восьмым - австралиец Джек Миллер ("Марк ВДС"/"Хонда"), девятым - испанец Алекс Ринс на "Сузуки", десятым - немец Йонас Фольгер ("Тек 3"/"Ямаха").  

Всего в календаре сезона восемнадцать этапов. Второй этап пройдёт в Аргентине и завершится гонкой 9 апреля. 

Гран-при Катара. Гонка.

1. Маверик Виньялес ("Ямаха") – 20 кругов
2. Андреа Довициозо ("Дукати") – +0,461
3. Валентино Росси ("Ямаха") +1,928
4. Марк Маркес ("Хонда") +6,745
5. Дани Педроса ("Хонда") +7,128
6. Алеш Эспаргаро ("Априлия") +7,661
7. Скотт Реддинг ("Прамак"/"Дукати") +9,782
8. Джек Миллер ("Марк ВДС"/"Хонда") +14,486
9. Алекс Ринс ("Сузуки") +14,788
10. Йонас Фольгер ("Тек 3"/"Ямаха") +15,069
11. Хорхе Лоренсо ("Дукати") +20,516
12. Лорис Баз ("Авинтия"/"Дукати") +21,255
13. Эктор Барбера ("Авинтия"/"Дукати") +28,828
14. Карел Абрахам ("Аспар"/"Дукати") +29,123
15. Тито Рабат ("Марк ВДС"/"Хонда") +29,470
16. Пол Эспаргаро ("КТМ") +33,601
17. Брэдли Смит ("КТМ") +39,704
18. Сэм Лоус ("Априлия") +47,131.
 
Не классифицированы: Данило Петруччи ("Прамак"/"Дукати"), Андреа Янноне ("Сузуки"), Альваро Баутиста ("Аспар" / "Дукати"), Йоханн Зарко ("Тек 3" / "Ямаха"), Кэл Кратчлоу ("ЛЧР" / "Хонда").
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/29/110197.html
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