Леонид Федун о новичке “Спартака-2”: “Надеюсь, в будущем будет похож на Промеса”

29.03.2017 12:29
Леонид Федун
Под присмотром Федуна: Второй “Спартак” дает бой московскому “Динамо”
Футбольная Национальная Лига
традиционно не изобилует яркими и принципиальными противостояниями. Но нынешний
розыгрыш второго по силе футбольного турнира в России стал исключением. Участие
московского “Динамо” резко повысило интерес к ФНЛ. Особенно, если команда
Калитвинцева встречается с фарм-клубами заклятых соперников по Премьер-Лиге:
вторыми командами “Спартака” и питерского “Зенита”.
Поединок первого круга “Динамо” и
“Спартака-2” вышел боевым. Динамовцы вырвали победу у подопечных Бушманова за
счет гола Александра Сапеты. Скандальное празднование победного мяча - жарку
воображаемого шашлыка - болельщики красно-белых встретили с усмешкой. Выходка
Сапеты только подогревала интерес к ответному матчу, который руководители
“Спартака” решили провести на красавце “Открытие Арена”.
Воскресный матч в Тушино привлек
10 300 любителей футбола. Результат приемлемый, учитывая дождливую погоду и
статус турнира. Примечательно, что с трибун “Открытие Арена” за игрой наблюдали
отнюдь не последние люди российского футбола. Станислав Черчесов в компании
Мирослава Ромащенко, да и сам Леонид Федун, владелец “Спартака” - состав
vip-ложи в полном соответствии с “требованиями” Премьер-Лиги.
“Спартак-2” заметно преобразился
за перерыв. Коллектив покинул главный тренер Евгений Бушманов, который пошел на
повышение, присоединившись к тренерскому штабу молодежной сборной России. На
тренерский мостик назначили Дмитрия Гунько, успевшего “порулить” и взрослым
“Спартаком”. Кроме того, Леонид Федун обеспечил и усиление второму “Спартаку”.
К фарм-клубу присоединились юные африканцы - Идриса Самбу и Сильванус Нимели.
Учитывая строгий лимит на легионеров в ФНЛ (до 3 иностранцев на поле),
новобранцам “Спартака-2” предстояла серьезная проверка на прочность в матче с
именитым соперником.
Московское “Динамо” на “Открытие Арена”
действовало едва ли не по-хозяйски. Моментов подопечные Калитвинцева создавали
больше, чем соперник, что и неудивительно - сказывалась разница в игровом
опыте. Тем не менее, молодежи “Спартака” удавались и резкие контр-выпады. Да и
игровые проблемы бело-голубых давали о себе знать: слабая реализация голевых
моментов - главная “болячка” “Динамо” в нынешнем сезоне.
Тот же Сапета на 53 минуте матча
пронзил мячом ворота Песьякова после розыгрыша стандарта. После чего удвоить
преимущество бело-голубых мог черногорец Фатос Бечирай, не реализовавший чистый
выход один-в-один.
Под занавес встречи второй
“горчичник” схлопотал защитник “Спартака-2” Денис Кутьин. Красно-белые
рисковали уступить принципиальному сопернику в родных стенах. Но положение спас
талантливый Мелкадзе. Уже на излете матча Георгий также после розыгрыша
стандарта застал врасплох Антона Шунина. Окончательный счет встречи 1:1. Молодежь
“Спартака” проявила характер под стать коллективу Массимо Карреры.
Леонид Федун о новичке
“Спартака-2”: “Надеюсь, в будущем будет похож на Промеса”
Владелец “Спартака” не редкий
гость на матчах второй команды. Босса красно-белых часто видят на встречах в
Сокольниках - там и проводит домашние матчи “Спартак-2”.
Леонид Федун прокомментировал
исход встречи второй команды “Спартака” со столичным “Динамо”:
“Вышло настоящее дерби и по игре,
и по накалу. Пускай второго ранга, но дерби. После игры сказал ребятам, чтобы
играли быстрее.”
Не обошел вниманием Федун и игры
молодых легионеров “Спартака”:
“Похож ли Самбу на Промеса?
Надеюсь, в будущем смогу это сказать” - передает слова владельца красно-белых
информагентство ТАСС.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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