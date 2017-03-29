Леонид Федун о новичке “Спартака-2”: “Надеюсь, в будущем будет похож на Промеса”

На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Мини-футбол
Современное пятиборье
Хоккей с мячом (бенди)
Водное поло
Ездовой спорт
Фехтование
Спортинг
Пляжный футбол
Парусный спорт
Гольф
Го
Мотоциклетный спорт
Сумо
Футбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
29.03.2017 12:29
Леонид Федун
Под присмотром Федуна: Второй “Спартак” дает бой московскому “Динамо”
Футбольная Национальная Лига традиционно не изобилует яркими и принципиальными противостояниями. Но нынешний розыгрыш второго по силе футбольного турнира в России стал исключением. Участие московского “Динамо” резко повысило интерес к ФНЛ. Особенно, если команда Калитвинцева встречается с фарм-клубами заклятых соперников по Премьер-Лиге: вторыми командами “Спартака” и питерского “Зенита”. Поединок первого круга “Динамо” и “Спартака-2” вышел боевым. Динамовцы вырвали победу у подопечных Бушманова за счет гола Александра Сапеты. Скандальное празднование победного мяча - жарку воображаемого шашлыка - болельщики красно-белых встретили с усмешкой. Выходка Сапеты только подогревала интерес к ответному матчу, который руководители “Спартака” решили провести на красавце “Открытие Арена”. Воскресный матч в Тушино привлек 10 300 любителей футбола. Результат приемлемый, учитывая дождливую погоду и статус турнира. Примечательно, что с трибун “Открытие Арена” за игрой наблюдали отнюдь не последние люди российского футбола. Станислав Черчесов в компании Мирослава Ромащенко, да и сам Леонид Федун, владелец “Спартака” - состав vip-ложи в полном соответствии с “требованиями” Премьер-Лиги.   “Спартак-2” заметно преобразился за перерыв. Коллектив покинул главный тренер Евгений Бушманов, который пошел на повышение, присоединившись к тренерскому штабу молодежной сборной России. На тренерский мостик назначили Дмитрия Гунько, успевшего “порулить” и взрослым “Спартаком”. Кроме того, Леонид Федун обеспечил и усиление второму “Спартаку”. К фарм-клубу присоединились юные африканцы - Идриса Самбу и Сильванус Нимели. Учитывая строгий лимит на легионеров в ФНЛ (до 3 иностранцев на поле), новобранцам “Спартака-2” предстояла серьезная проверка на прочность в матче с именитым соперником. Московское “Динамо” на “Открытие Арена” действовало едва ли не по-хозяйски. Моментов подопечные Калитвинцева создавали больше, чем соперник, что и неудивительно - сказывалась разница в игровом опыте. Тем не менее, молодежи “Спартака” удавались и резкие контр-выпады. Да и игровые проблемы бело-голубых давали о себе знать: слабая реализация голевых моментов - главная “болячка” “Динамо” в нынешнем сезоне. Тот же Сапета на 53 минуте матча пронзил мячом ворота Песьякова после розыгрыша стандарта. После чего удвоить преимущество бело-голубых мог черногорец Фатос Бечирай, не реализовавший чистый выход один-в-один. Под занавес встречи второй “горчичник” схлопотал защитник “Спартака-2” Денис Кутьин. Красно-белые рисковали уступить принципиальному сопернику в родных стенах. Но положение спас талантливый Мелкадзе. Уже на излете матча Георгий также после розыгрыша стандарта застал врасплох Антона Шунина. Окончательный счет встречи 1:1. Молодежь “Спартака” проявила характер под стать коллективу Массимо Карреры.  

Леонид Федун о новичке “Спартака-2”: “Надеюсь, в будущем будет похож на Промеса”

  Владелец “Спартака” не редкий гость на матчах второй команды. Босса красно-белых часто видят на встречах в Сокольниках - там и проводит домашние матчи “Спартак-2”. Леонид Федун прокомментировал исход встречи второй команды “Спартака” со столичным “Динамо”: “Вышло настоящее дерби и по игре, и по накалу. Пускай второго ранга, но дерби. После игры сказал ребятам, чтобы играли быстрее.” Не обошел вниманием Федун и игры молодых легионеров “Спартака”: “Похож ли Самбу на Промеса? Надеюсь, в будущем смогу это сказать” - передает слова владельца красно-белых информагентство ТАСС.  
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/29/110194.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
29.03.2017 12:29
Под присмотром Федуна: Второй “Спартак” дает бой московскому “Динамо”
13.02.2017 09:33
Правильные решения Леонида Федуна
03.08.2016 17:16
Сборная России победила в чемпионате мира по футболу среди воспитанников детских домов
17.02.2016 12:13
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов может быть дисквалифицирован за демонстрацию футболки с портретом президента России
27.08.2015 10:49
ЦСКА обыграл "Спортинг" во 2-м матче раунда плей-офф ЛЧ и сыграет на групповом этапе
19.08.2015 08:55
ПФК ЦСКА на выезде проиграл "Спортингу" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
18.08.2015 10:12
"Атлетик" по сумме двух матчей обыграл "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании
Все новости
Сюжеты
Футбольная национальная лига 2015/2016
СОГАЗ Чемпионат России по футболу 2014/2015
Чемпионат Германии по футболу 2014/2015
Чемпионат Испании по футболу - 2014/2015
Чемпионат Англии по футболу 2014/2015
Публикации
10.06.2014 14:05
В Музее спорта при Министерстве спорта РФ состоялась пресс-конференция, посвященная 50-летию турнира «Кожаный мяч»
02.05.2014 18:25
"Краснодар-Локомотив": выезд – это маленькая жизнь
Фото и видео
15.09.2013 16:36
Фото. Финал турнира «Кожаный мяч — Кубок Кока-Кола 2013» в Краснодаре
15.04.2013 15:24
Видео. Жена футболиста Жиркова: не спрашивайте меня, я не буду позориться!
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 