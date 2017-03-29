Леонид Федун о новичке “Спартака-2”: “Надеюсь, в будущем будет похож на Промеса”

Новости Леонид Федун Под присмотром Федуна: Второй “Спартак” дает бой московскому “Динамо” Футбольная Национальная Лига традиционно не изобилует яркими и принципиальными противостояниями. Но нынешний розыгрыш второго по силе футбольного турнира в России стал исключением. Участие московского “Динамо” резко повысило интерес к ФНЛ. Особенно, если команда Калитвинцева встречается с фарм-клубами заклятых соперников по Премьер-Лиге: вторыми командами “Спартака” и питерского “Зенита”. Поединок первого круга “Динамо” и “Спартака-2” вышел боевым. Динамовцы вырвали победу у подопечных Бушманова за счет гола Александра Сапеты. Скандальное празднование победного мяча - жарку воображаемого шашлыка - болельщики красно-белых встретили с усмешкой. Выходка Сапеты только подогревала интерес к ответному матчу, который руководители “Спартака” решили провести на красавце “Открытие Арена”. Воскресный матч в Тушино привлек 10 300 любителей футбола. Результат приемлемый, учитывая дождливую погоду и статус турнира. Примечательно, что с трибун “Открытие Арена” за игрой наблюдали отнюдь не последние люди российского футбола. Станислав Черчесов в компании Мирослава Ромащенко, да и сам Леонид Федун, владелец “Спартака” - состав vip-ложи в полном соответствии с “требованиями” Премьер-Лиги. “Спартак-2” заметно преобразился за перерыв. Коллектив покинул главный тренер Евгений Бушманов, который пошел на повышение, присоединившись к тренерскому штабу молодежной сборной России. На тренерский мостик назначили Дмитрия Гунько, успевшего “порулить” и взрослым “Спартаком”. Кроме того, Леонид Федун обеспечил и усиление второму “Спартаку”. К фарм-клубу присоединились юные африканцы - Идриса Самбу и Сильванус Нимели. Учитывая строгий лимит на легионеров в ФНЛ (до 3 иностранцев на поле), новобранцам “Спартака-2” предстояла серьезная проверка на прочность в матче с именитым соперником. Московское “Динамо” на “Открытие Арена” действовало едва ли не по-хозяйски. Моментов подопечные Калитвинцева создавали больше, чем соперник, что и неудивительно - сказывалась разница в игровом опыте. Тем не менее, молодежи “Спартака” удавались и резкие контр-выпады. Да и игровые проблемы бело-голубых давали о себе знать: слабая реализация голевых моментов - главная “болячка” “Динамо” в нынешнем сезоне. Тот же Сапета на 53 минуте матча пронзил мячом ворота Песьякова после розыгрыша стандарта. После чего удвоить преимущество бело-голубых мог черногорец Фатос Бечирай, не реализовавший чистый выход один-в-один. Под занавес встречи второй “горчичник” схлопотал защитник “Спартака-2” Денис Кутьин. Красно-белые рисковали уступить принципиальному сопернику в родных стенах. Но положение спас талантливый Мелкадзе. Уже на излете матча Георгий также после розыгрыша стандарта застал врасплох Антона Шунина. Окончательный счет встречи 1:1. Молодежь “Спартака” проявила характер под стать коллективу Массимо Карреры. Леонид Федун о новичке “Спартака-2”: “Надеюсь, в будущем будет похож на Промеса” Владелец “Спартака” не редкий гость на матчах второй команды. Босса красно-белых часто видят на встречах в Сокольниках - там и проводит домашние матчи “Спартак-2”. Леонид Федун прокомментировал исход встречи второй команды “Спартака” со столичным “Динамо”: “Вышло настоящее дерби и по игре, и по накалу. Пускай второго ранга, но дерби. После игры сказал ребятам, чтобы играли быстрее.” Не обошел вниманием Федун и игры молодых легионеров “Спартака”: “Похож ли Самбу на Промеса? Надеюсь, в будущем смогу это сказать” - передает слова владельца красно-белых информагентство ТАСС. Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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