"Пермские медведи" и "УГНТУ-ВНЗМ" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу

Очередные матчи предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Перми и Уфе.





"Пермские медведи" принимали челябинское "Динамо". В первом тайме хозяева добились перевеса в три мяча. После перерыва пермяки наращивали преимущество и одержали уверенную победу - 28:21. По пять мячей забросили у хозяев - Денис Лошадкин, Валентин Бузмаков и Денис Степанов, у гостей - Сергей Орловский. "Пермские медведи" занимают восьмое место, но имеют два матча в запасе по сравнению с конкурентами.





Затем уфимский клуб переехал в Уфу, где провёл матч с местным "УГНТУ-ВНЗМ". В первом тайме уфимцы выиграли пять мячей, после перерыва - ещё два, победив с общим счётом 32:25. Восемь мячей в ворота гостей забросил Дмитрий Киреев. Уфимцы - восьмые в турнирной таблице, челябинцы - последние, 12-е.





"Пермские медведи" (Пермь) - "Динамо" (Челябинск) 28:21 (13:10)

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (5), Максим Конев, Григорий Сарабын (3), Валентин Бузмаков (5), Артур Мишустин (2), Юрий Пищухин (2), Егор Моторин (1), Роман Цокол (1), Денис Степанов (5), Семён Бородкин, Алексей Шиндин (3), Алексей Марочкин, Виктор Тарасенко (1).

"Динамо": Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко (вратари), Андрей Коркин (1), Константин Ашихмин, Артём Раев, Александр Ковбарь (3), Андрей Яргычов, Альберт Матюхов, Евгений Макин (3), Дмитрий Чаплыгин, Алексей Павельев (1), Виктор Долинин (1), Сергей Орловский (5), Максим Струшинский (4), Никита Сибирев (2), Владислав Донцов (1).





"УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - "Динамо" (Челябинск) 32:25 (14:9)

"УГНТУ-ВНЗМ": Дмитрий Шелудько, Роман Сураев (вратари), Артём Свинин (1), Игорь Кабанов (2), Никита Ломов (3), Андрей Иванов, Алексей Гетманов (7), Владислав Бахтин (4), Владимир Фомичёв (3), Александр Мальцев, Дмитрий Павлов (1), Сергей Писаренко (1), Дмитрий Киреев (8), Дмитрий Корякин (1), Иван Федиско (1), Владимир Семененко.

"Динамо": Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко (вратари), Андрей Коркин (2), Константин Ашихмин, Артём Раев, Александр Ковбарь, Андрей Яргычов (1), Альберт Матюхов (1), Евгений Макин (1), Дмитрий Чаплыгин (1), Алексей Павельев (2), Виктор Долинин (1), Сергей Орловский (5), Максим Струшинский (4), Никита Сибирев (3), Владислав Донцов (4).



