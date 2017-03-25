"Кубань" уступила "Динамо-Синаре", "Лада" и "Астраханочка" победили в матчах женского чемпионата России по гандболу

Матчи предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в субботу в Тольятти, Краснодаре и Майкопе.





Тольяттинская "Лада" принимала московский "Луч". После первого тайма москвички неожиданно выигрывали два мяча, но во второй половине хозяйки имели полное преимущество и одержали уверенную победу - 29:22. Десять мячей забросила Дарья Самохина. "Лада" занимает вторую строчку турнирной таблицы, "Луч" идёт седьмым.





В центральном матче дня в Краснодаре играли "Кубань" и волгоградский клуб "Динамо-Синара". После первого тайма динамовки выигрывали четыре мяча. После перерыва краснодарские гандболистки ликвидировали отставание и даже повели с минимальной разницей, но в середине тайма гостьи вновь захватили илициативу и сохранили минимальный перевес к финальной сирене - 29:28. По восемь голов в составе победительниц на счету Анастасии Сусловой и Полины Ведехиной. Волгоградские гандболистки догнали по очкам соперниц, единолично занимавших четвёртое место.





"Астраханочка", уступая к перерыву один мяч на в Майкопе местной команде "АГУ-Адыиф", во втором тайме разгромила соперниц - 40:29. Действующие чемпионки страны занимают третье место, майкопская команда - девятое.





"Лада" (Тольятти) - "Луч" (Москва) 29:22 (11:13)

"Лада": Маргарита Орлова, Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова, Юлия Какмоля (3), Дарья Самохина (10), Виолетта Голец (1), Варвара Юрьева, Ольга Щербак (3), Алёна Носикова (2), Елизавета Малашенко (8), Валентина Барынина (2), Ксения Карпачёва, Анна Краснова, Ирина Снопова, Мария Гафонова.

"Луч": Анастасия Лагина, Пелагея Соколова (вратари), Екатерина Юрина, Анастасия Ершова, Дарья Гусева, Диана Матросова, Екатерина Мухина, Елизавета Иванова (2), Оксана Пантус (3), Екатерина Атькова (5), Екатерина Матлашова (6), Анна Бурова (1), Екатерина Дорошенко.





"Кубань" (Краснодар) - "Динамо-Синара" (Волгоград) 28:29 (11:15)

"Кубань": Виктория Калинина, Ирина Михайлюта (вратари), Диана Закарьян (1), Яна Савинова (2), Наталия Даньшина (2), Юлия Гаряева (2), Ксения Дьяченко, Марина Судакова (3), Виктория Жилинскайте (7), Яна Жилинскайте, Ольга Горшенина (6), Ярослава Фролова (1), Валентина Гончарова (1), Валентина Вернигорова (2), Екатерина Фанина, Антонина Скоробогатченко (1).

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (2), Анна Кочетова (4), Елена Авдекова (2), Анастасия Суслова (8), Полина Ведехина (8), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова (2), Юлия Маркова, Валерия Ганичева (3), Евгения Петрова, Екатерина Гребёнкина, Тамара Чопикян, Елизавета Собина, Анастасия Макина.





"АГУ-Адыиф" (Майкоп) - "Астраханочка" (Астрахань) 29:40 (17:16).



