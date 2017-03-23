"Ростов-Дон" переиграл "Звезду", "Кубань" была сильнее "Астраханочки" в матчах женского чемпионата России по гандболу

Очередные матчи предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в четверг в Ростове-на-Дону, Тольятти, Краснодаре и Майкопе.





"Ростов-Дон" принимал звенигородскую "Звезду" и одержал уверенную победу - 29:20. Проигравшим не помогли семь голов Натальи Винюковой. В составе победительниц шесть заброшенных мячей на счету Владлены Бобровниковой. Ростовчанки продолжают лидировать со стопроцентным результатом, выиграв все 18 встреч. "Звезда" занимает шестое место.





Тольяттинская "Лада" устроила разгром уфимскому клубу "Уфа-Алиса" - 41:21. По шесть голов в составе победительниц на счету Виолетты Голец и Валентины Барыниной. "Лада" занимает вторую строчку турнирной таблицы, "Уфа-Алиса" замыкает список с двумя набранными очками в 19 матчах.





Краснодарская "Кубань" не оставила шансов "Астраханочке" - 32:23. У проигравших десять точных бросков в активе Кристины Кожокарь. В составе победительниц семью голами отметилась Виктория Жилинскайте. Отрыв "Астраханочки", занимающей третье место, от "Кубани", идущей четвёртой, сократился до трёх очков.





"АГУ-Адыиф" из Майкопа потерпел крупное поражение от "Динамо-Синары" из Волгограда - 19:35. Шесть мячей забросила в ворота хозяек Полина Ведехина, проигравших не спасли семь голов Инессы Неупокоевой. "Динамо-Синара" занимает пятое место, "АГУ-Адыиф" - девятое.





"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Звезда" (Звенигород) 29:20 (13:9)

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Мария Басараб, Анна Седойкина (вратари), Елена Сливинская (2), Юлия Манагарова (3), Майя Петрова (1), Ана Паула Родригес Бело, Ольга Башкирова, Владлена Бобровникова (6), Ксения Макеева (3), Ольга Черноиваненко, Сираба Дембеле (3), Екатерина Ильина (2), Лотте Григель (2), Александрина Кабрал Барбоса (3), Виктория Борщенко (4).

"Звезда": Серафима Тиханова, Дарина Шулега (вратари), Наталья Иванова (1), Арина Закордонская, Наталья Винюкова (7), Виктория Климанцева (3), Марианна Егорова (2), Мария Галай (1), Анастасия Листопад (3), Дарья Одрузова, Наталья Курбанова, Наталья Никитина, Анастасия Илларионова, Мария Дудина (2), Алёна Амельченко, Анна Шукалова (1).





"Лада" (Тольятти) - "Уфа-Алиса" (Уфа) 41:21 (23:11)

"Лада": Маргарита Орлова, Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (3), Юлия Какмоля (2), Дарья Самохина (3), Виолетта Голец (6), Варвара Юрьева (1), Ольга Щербак (2), Алёна Носикова (3), Елизавета Малашенко (5), Валентина Барынина (6), Ксения Карпачёва, Анна Краснова (5), Ирина Снопова (4), Мария Гафонова (1).

"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко, Елизавета Фёдорова, Алина Кузнецова, Тамара Барнева, Мария Будилина (4), Екатерина Бобина (5), Сузанна Гиголян (3), Алина Иринина (2), Мария Белова (3), Альбина Мурзалиева (1), Мария Тарасова (1), Екатерина Головачёва (2).





"Кубань" (Краснодар) - "Астраханочка" (Астрахань) 32:23 (16:13)

"Кубань": Виктория Калинина - 1 забитый гол, Ирина Михайлюта (вратари), Диана Закарьян, Яна Савинова (3), Наталия Даньшина (1), Ксения Дьяченко (1), Марина Судакова (4), Виктория Жилинскайте (7), Юлия Наливко, Ольга Горшенина (3), Оксана Королёва (2), Ирина Антонова (2), Ярослава Фролова (2), Валентина Гончарова (4), Екатерина Фанина, Антонина Скоробогатченко (2).

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова (вратари), Карина Сисенова (3), Людмила Постнова (3), Мария Рачителева (1), Кристина Сорокина (1), Светлана Иванова (1), Анна Шапошникова (1), Екатерина Левша (1), Милана Таженова (1), Людмила Выдрина, Светлана Кремнева, Светлана Шевелёва, Виктория Шичкина (1), Екатерина Зеленкова, Кристина Кожокарь (10).





"АГУ-Адыиф" (Майкоп) - "Динамо-Синара" (Волгоград) 19:35 (9:15)

"АГУ-Адыиф": Светлана Кожубекова, Наталья Тормозова, Людмила Баскакова (вратари), Инесса Неупокоева (7), Милана Шевацукова, Наталья Ерёмченко, Елена Портягина (1), Татьяна Чешенко, Анна Головко, Милица Грбавчевич (6), Татьяна Кириллова, Александра Давиденко (1), Ульяна Шавина (2), Мария Мартыненко, Виктория Смоленцева (2).

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (4), Анна Кочетова (2), Елена Авдекова, Анастасия Суслова (5), Полина Ведехина (6), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова (3), Юлия Маркова (1), Валерия Ганичева (4), Евгения Петрова (2), Екатерина Гребёнкина (3), Тамара Чопикян (1), Елизавета Собина (1), Анастасия Макина (3).



