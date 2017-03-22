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22.03.2017 19:35
Гандболистки "Динамо-Синары" обыграли "Ставрополье-СКФУ" в матче чемпионата России
Матч предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги, в котором ставропольский клуб "Ставрополье-СКФУ" принимал "Динамо-Синару" из Волгограда, состоялся во вторник в Невинномысске. 

В начале встречи хозяйки площадки забросили три мяча подряд. Однако уже к середине первого тайма гостьи вышли вперёд, а незадолго до перерыва их преимущество стало двукратным. Второй тайм не изменил соотношения сил. Завершили встречу хозяйки, как и начинали, тремя голами в ворота соперниц, но уверенная победа в матче осталась за волгоградскими гандболистками - 33:22. Ставропольчанкам не помогли одиннадцать голов Екатерины Баркаловой. В составе победительниц семь точных бросков на счету Полины Ведехиной. 

"Динамо-Синара" после этой победы располагается на пятой строчке турнирной таблицы, "Ставрополье-СКФУ" идёт восьмым. 

"Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - "Динамо-Синара" (Волгоград) 22:33 (10:19)
"Ставрополье-СКФУ": Дарья Ламзина, Марина Складчикова (вратари), Ульяна Рассанова (1), Екатерина Калинина (3), Екатерина Баркалова (11), Ангелина Хвостунцева (1), Елена Устич, Олеся Кирий, Екатерина Королёва (1), Регина Мысак (1), Анастасия Пастух (1), Вероника Семизарова, Дарья Шебалкова, Зурета Коблева (1), Елена Лунина (1), Елена Стрельцова (1). 
"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (1), Анна Кочетова (5), Елена Авдекова (1), Анастасия Суслова (2), Полина Ведехина (7), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова (3), Юлия Маркова (1), Валерия Ганичева (5), Евгения Петрова (1), Екатерина Гребёнкина (1), Тамара Чопикян (1), Елизавета Собина (4), Анастасия Макина (1). 

Ход матча - 3:0, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:7, 6:7, 6:8, 7:8, 7:11, 8:11, 8:14, 9:14, 9:18, 10:18, 10:19; 11:19, 11:20, 12:20, 12:23, 13:23, 13:27, 15:27, 15:29, 16:29, 16:30, 17:30, 17:32, 19:32, 19:33, 22:33. 

Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 34 очка (17 игр), "Лада" (Тольятти) - 28(16), "Астраханочка" (Астрахань) - 27(16), "Кубань" (Краснодар) - 22(16), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 20(16), "Звезда" (Звенигород) - 18(16), "Луч" (Москва) - 11(17), "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 10(17), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 7(16), "Университет" (Ижевск) - 5(19), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 2(18). 
Города:
Невинномысск
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/22/110173.html
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