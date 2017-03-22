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22.03.2017 19:35
"Университет Лесгафта - Нева" и "Динамо-Виктор" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу
Очередные матчи предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись во вторник в Санкт-Петербурге и Москве. 

Петербургский "Университет Лесгафта - Нева" принимал волгоградский "Каустик". Первый тайм завершился с перевесом хозяев в пять мячей. Во второй половине питерский клуб сохранил победный результат - 32:28. Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Богданов, набросивший 11 мячей. Лишь на один гол меньше у игрока гостей Михаила Виноградова. "Университет Лесгафта - Нева" занимает вторую строчку турнирной таблицы, "Каустик" идёт седьмым. 

Московский "УОР №2" играл на своей площадке с "Динамо-Виктор" из Ставропольского края. После первого тайма преимущество гостей было минимальным, но во вторые тридцать минут динамовцы не оставили соперникам шансов, победив в итоге - 29:22. По восемь мячей забросили у победителей - Руслан Дашко, у проигравших - Сергей Косоротов. "Динамо-Виктор" занимает четвёртое место, "УОР №2" - одиннадцатое. 

"Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "Каустик" (Волгоград) 32:28 (17:12)
"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (1), Дмитрий Киселёв (8), Владислав Размаев, Николай Емельяненко (6), Роман Столяров, Павел Тураев (3), Глеб Смахтин, Павел Елистратов, Тимур Солодовников, Дмитрий Богданов (11), Виктор Зайцев (1), Кирилл Воронин (1), Александр Синицын (1). 
"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Алексей Косогов (1), Никита Гугняев (2), Михаил Виноградов (10), Артём Соловьёв, Сергей Косенков (1), Алексей Фокин (5), Андрей Мазаев (1), Александр Денисов, Роман Макришин (2), Сергей Тафинцев (3), Василий Наконечный (1), Эрик Фуамба Ндумби (2). 

"УОР №2" (Москва) - "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) 22:29 (10:11)
"УОР №2": Павел Сукосян, Алексей Стельмах (вратари), Тимур Муратов (2), Максим Маковецкий, Руслан Хабибов, Павел Булкин, Евгений Цахариас (1), Владислав Коршунов, Олег Спасенов, Илья Рябов (1), Марк Ларин (5), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (8), Андрей Гордеев (2), Кирилл Гафуров (1), Денис Смолянец (2). 
"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Денис Мирзоев, Иван Некрасов (5), Руслан Дашко (8), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов (1), Антон Отрезов (7), Антон Волков (3), Андрей Трофимец (2), Алексей Пшеничный (1), Илья Исаков (2). 

Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 35 очков (19 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 29(19), "СКИФ" (Краснодар) - 27(18), "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - 25(20), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 24(19), "Динамо" (Астрахань) - 21(20), "Каустик" (Волгоград) - 18(20), "Пермские медведи" (Пермь) - 15(17), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 12(19), "Сунгуль" (Снежинск) - 9(20), "УОР №2" (Москва) - 8(19), "Динамо" (Челябинск) - 5(18). 
Города:
Москва, Санкт-Петербург
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/22/110172.html
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