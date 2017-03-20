Российские гандболистки победили датчанок и уступили француженкам на финише "Золотой лиги"

Третий, заключительный этап международного турнира по гандболу среди женских команд "Золотая лига" завершился в воскресенье во французском Орлеане.





Сборная России встречалась во втором туре с командой Дании. Российские гандболистки со старта вышли вперёд и постоянно лидировали, выиграв первый тайм с перевесом в три мяча. После перерыва россиянки наращивали превосходство, доведя разницу до десяти мячей. После этого главный тренер нашей команды Евгений Трефилов произвёл замены, выпустив полодых спортсменок. Датчанки смогли сократить разрыв, но победа осталась за россиянками - 34:30. По шесть мячей в ворота соперниц забросили Дарья Самохина и Ксения Макеева.





В заключительный день турнира наша команда играла с хозяйками - французскими гандболистками. С начала встречи, в которой из-за травм не смогли сыграть Дарья Дмитриева и Анна Сень, француженки захватили инициативу. По ходу первой половины француженки вели - 9:4, 12:6, 14:7. После тайм-аута россиянки чуть приблизились - 15:10 к перерыву, но второй тайм прошёл при полном преимуществе наших соперниц и принёс французским гандболисткам уверенную победу - 33:21. По три гола на счету Дарьи Самохиной, Ксении Макеевой, Анастасии Сусловой и Владлены Бобровниковой.





На заключительном этапе "Золотой лиги" сборная России заняла третье место с двумя очками. Шесть очков - у норвежек, четыре - у француженок, ни одного - у датчанок. В общем зачёте серии российские гандболистки замкнули таблицу, набрав четыре очка и уступив датчанкам по сумме личных встреч. Норвежки победили со стопроцентным результатом - 18 очков, у француженок - десять очков.





Россия - Дания 34:30 (18:15)

Россия: Дарья Самохина, Ксения Макеева - по 6 голов/7 бросков, Марина Судакова (5/5), Елизавета Малашенко (4/5), Владлена Бобровникова (4/6), Валентина Вернигорова (2/2), Екатерина Фанина (2/3), Дарья Дмитриева (2/5), Наталия Даньшина (1/1), Анна Сень, Карина Сисенова (1/2), Анастасия Суслова (0/1). Вратари: Елена Уткина - 17 отраженных бросков из 46 (33%), Виктория Калинина — 1/2 (50%).





Франция - Россия 33:21 (15:10)