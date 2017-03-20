"Чеховские медведи" разгромили "Динамо-Виктор", "СГАУ-Саратов" победил "Сунгуль" в чемпионате России по гандболу

Очередные матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в воскресенье в Чехове и Саратове.





Действующие чемпионы и лидеры турнира - "Чеховские медведи" принимали своих обидчиков на старте чемпионата - "Динамо-Виктор" из Ставропольского края. Уже к перерыву подмосковные гандболисты добились преимущества в десять голов. Во второй половине хозяева ещё увеличили отрыв, в итоге крупно выиграв - 39:25. Гостям не помогли девять голов Руслана Дашко. У победителей восемью заброшенными мячами отметился Роман Остащенко. "Чеховские медведи" уверенно лидируют, на восемь очков опережая "Университет Лесгафта - Нева" из Санкт-Петербурга и краснодарский "СКИФ". "Динамо-Виктор" занимает пятое место.





"СГАУ-Саратов" принимал "Сунгуль" из Снежинска. После ничейного первого тайма гости после перерыва вырвались вперёд и к середине второй 30-миинутки выигрывали три мяча, но рывок хозяев переломил ход игры, и саратовцы в итоге одержали волевую победу - 30:27. По девять мячей забросили у победителей - Ян Ковалёв, у проигравших - Виктор Бабкин. "СГАУ-Саратов" занимает четвёртое место, "Сунгуль" - десятое.





"Чеховские медведи" (Московская область) - "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) 39:25 (23:13)

"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Дмитрий Санталов, Дмитрий Корнев (5), Дмитрий Ковалёв (3), Кирилл Котов (1), Александр Черноиванов (2), Павел Андреев (2), Александр Котов (3), Роман Остащенко (8), Олег Скопинцев (2), Александр Измайлов (3), Алексей Карибов, Виктор Фурцев (5), Дмитрий Шелестюков (4), Евгений Прокопьев (1).

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Денис Мирзоев, Иван Некрасов (2), Руслан Дашко (9), Михаил Соколов (3), Станислав Дронов, Иван Харитонов, Антон Отрезов (7), Андрей Трофимец (1), Алексей Пшеничный, Илья Исаков.





"СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Сунгуль" (Снежинск) 30:27 (13:13)

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко, Вячеслав Бобров (вратари), Сергей Томилин, Роберт Сафин, Ян Ковалёв (9), Артём Пономарёв (2), Антон Мерзлютин (2), Максим Саликов (4), Александр Кузьмин, Александр Рыжков (5), Олег Кривенко (1), Владимир Ахремочкин (1), Дмитрий Артамонов (1), Денис Афонин (1), Максим Зяблов (4).

"Сунгуль": Андрей Голубев, Николай Костенко (вратари), Никита Долганов (1), Иван Фирсов, Матвей Прохоров, Никита Арефин (4), Сергей Ломов, Игорь Иванов (1), Евгений Дудик (2), Никита Тропин (2), Данил Гумянов (2), Сергей Ушаков (5), Степан Ермаков, Виктор Бабкин (9), Алексей Морозов (1).



