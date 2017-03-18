Владлена Бобровникова, фото с rushandball.ru

Женская сборная России по гандболу уступила норвежкам в матче "Золотой лиги"

Третий этап традиционного международного турнира по гандболу среди женских команд "Золотая лига" стартовал в четверг во Франции.





Основная часть этапа проходит в Орлеане, но стартовый матч, в котором встретились сборные России и Норвегии, прошёл в Ле-Мане. Встреча проходила в упорной борьбе. Проведя восемь минут первого тайма в меньшинстве, россиянки большую часть игрового времени были в роли догоняющих, но к перерыву преимущество норвежек было минимальным - 14:13. После перерыва скандинавские гандболистки увеличили разницу в счёте, но в концовке наша команда почти ликвидировала отставание - 27:28. Ярослава Фролова имела возможность сравнять счёт, но не реализовала выход один на один. Норвежки дважды использовали ошибки россиянок и всё же добились победы - 30:27.





Состав сборной России: Дарья Дмитриева (6 голов из 11 бросков) Владлена Бобровникова (6/12), Екатерина Фанина (2/2), Анастасия Суслова (2/3), Марина Судакова (2/3), Ксения Макеева (2/3), Анна Сень (2/5), Яна Жилинскайте (1/1), Валентина Вернигорова (1/2), Ярослава Фролова (1/2), Елизавета Малашенко (1/3), Антонина Скоробогатченко (1/7), Дарья Самохина (0/2).





Вратари: Елена Уткина: 7 отражённых бросков из 24 (29%), Виктория Калинина — 1/14 (7%).





В другом матче тура хозяйки этапа - французские гандболистки победили сборную Дании со счётом 29:21 (14:5).





В субботу сборная России встретится с датчанками, в воскресенье - с француженками.





На первом этапе, состоявшемся в ноябре 2016 года, сборная России уступила датчанкам - 22:32 (10:15), затем потерпела поражение от норвежек - 23:28 (11:13), а в заключительном матче проиграла француженкам - 22:24 (10:10).





На втором этапе в ноябре прошлого года наша команда одержала победу над француженками - 30:23 (15:11), но затем уступила сборным Дании - 22:30 (12:16) и Норвегии - 26:28 (14:15).



