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18.03.2017 12:38
Владлена Бобровникова, фото с rushandball.ru
Женская сборная России по гандболу уступила норвежкам в матче "Золотой лиги"
Третий этап традиционного международного турнира по гандболу среди женских команд "Золотая лига" стартовал в четверг во Франции. 

Основная часть этапа проходит в Орлеане, но стартовый матч, в котором встретились сборные России и Норвегии, прошёл в Ле-Мане. Встреча проходила в упорной борьбе. Проведя восемь минут первого тайма в меньшинстве, россиянки большую часть игрового времени были в роли догоняющих, но к перерыву преимущество норвежек было минимальным - 14:13. После перерыва скандинавские гандболистки увеличили разницу в счёте, но в концовке наша команда почти ликвидировала отставание - 27:28. Ярослава Фролова имела возможность сравнять счёт, но не реализовала выход один на один. Норвежки дважды использовали ошибки россиянок и всё же добились победы - 30:27. 

Состав сборной России: Дарья Дмитриева (6 голов из 11 бросков) Владлена Бобровникова (6/12), Екатерина Фанина (2/2), Анастасия Суслова (2/3), Марина Судакова (2/3), Ксения Макеева (2/3), Анна Сень (2/5), Яна Жилинскайте (1/1), Валентина Вернигорова (1/2), Ярослава Фролова (1/2), Елизавета Малашенко (1/3), Антонина Скоробогатченко (1/7), Дарья Самохина (0/2).

Вратари: Елена Уткина: 7 отражённых бросков из 24 (29%), Виктория Калинина — 1/14 (7%). 

В другом матче тура хозяйки этапа - французские гандболистки победили сборную Дании со счётом 29:21 (14:5). 

В субботу сборная России встретится с датчанками, в воскресенье - с француженками. 

На первом этапе, состоявшемся в ноябре 2016 года, сборная России уступила датчанкам - 22:32 (10:15), затем потерпела поражение от норвежек - 23:28 (11:13), а в заключительном матче проиграла француженкам - 22:24 (10:10). 

На втором этапе в ноябре прошлого года наша команда одержала победу над француженками - 30:23 (15:11), но затем уступила сборным Дании - 22:30 (12:16) и Норвегии - 26:28 (14:15). 

Таким образом, российские гандболистки замыкают турнирную таблицу в общем зачёте серии, набрав лишь два очка. 14 очков у норвежек, восемь - у француженок, четыре - у датчанок. 
Города:
Ле-Ман, Орлеан
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/18/110161.html
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