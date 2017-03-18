Астраханские динамовцы победили "УОР №2" в матче чемпионата России по гандболу

Матч мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги между астраханским "Динамо" и московским "УОР №2" состоялся в пятницу в Астрахани.





Большую часть первого тайма астраханцы вели в счёте, но их перевес не превышал трёх мячей, а временами минимального преимущества добивались и москвичи. Начав с рывка второй тайм, гости вновь отдали инициативу, и выйдя вперёд - 24:21, астраханцы больше не позволили сопернику сравнять счёт. 37:35 - непростая победа "Динамо". Москвичам не помогли двенадцать голов Марка Ларина и десять - Ильи Рябова. У победителей по восемь точных бросков на счету Евгения Кохана и Глеба Чернова.





"Динамо" после этой победы закрепилось на шестой строчке турнирной таблицы. "УОР №2" идёт 11-м.





"Динамо" (Астрахань) - "УОР №2" (Москва) 37:35 (18:16)

"Динамо": Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (8), Александр Ермаков (1), Денис Васильев (1), Григорий Черниченко (1), Юрий Татарин (3), Глеб Чернов (8), Владислав Васильев (7), Юрий Орлов (5), Арсерий Ухваркин, Андрей Демченков, Сергей Предыбайлов (3).

"УОР №2": Данила Сачков, Алексей Стельмах (вратари), Тимур Муратов (3), Руслан Хабибов (2), Павел Булкин, Евгений Цахариас, Владислав Коршунов, Олег Спасенов, Илья Рябов (10), Марк Ларин (12), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (4), Иван Нанов, Кирилл Гафуров (2), Евгений Войнюш, Денис Смолянец (2).





Ход матча - 0:1, 1:1, 1:2, 5:2, 5:3, 6:3, 6:4, 7:4, 7:7, 8:7, 8:8, 9:8, 9:10, 10:10, 10:11, 13:11, 13:13, 15:13, 15:14, 16:14, 16:15, 17:15, 17:16, 18:16; 18:19, 20:19, 20:20, 21:20, 21:21, 24:21, 24:22, 25:22, 25:24, 28:24, 28:25, 29:25, 29:26, 30:26, 30:27, 31:27, 31:28, 32:28, 32:29, 33:29, 33:31, 34:31, 34:32, 35:32, 35:33, 36:33, 36:34, 37:34, 37:35.



