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18.03.2017 12:07
Астраханские динамовцы победили "УОР №2" в матче чемпионата России по гандболу
Матч мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги между астраханским "Динамо" и московским "УОР №2" состоялся в пятницу в Астрахани.

Большую часть первого тайма астраханцы вели в счёте, но их перевес не превышал трёх мячей, а временами минимального преимущества добивались и москвичи. Начав с рывка второй тайм, гости вновь отдали инициативу, и выйдя вперёд - 24:21, астраханцы больше не позволили сопернику сравнять счёт. 37:35 - непростая победа "Динамо". Москвичам не помогли двенадцать голов Марка Ларина и десять - Ильи Рябова. У победителей по восемь точных бросков на счету Евгения Кохана и Глеба Чернова. 

"Динамо" после этой победы закрепилось на шестой строчке турнирной таблицы. "УОР №2" идёт 11-м.  

"Динамо" (Астрахань) - "УОР №2" (Москва) 37:35 (18:16)
"Динамо": Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (8), Александр Ермаков (1), Денис Васильев (1), Григорий Черниченко (1), Юрий Татарин (3), Глеб Чернов (8), Владислав Васильев (7), Юрий Орлов (5), Арсерий Ухваркин, Андрей Демченков, Сергей Предыбайлов (3).
"УОР №2": Данила Сачков, Алексей Стельмах (вратари), Тимур Муратов (3), Руслан Хабибов (2), Павел Булкин, Евгений Цахариас, Владислав Коршунов, Олег Спасенов, Илья Рябов (10), Марк Ларин (12), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (4), Иван Нанов, Кирилл Гафуров (2), Евгений Войнюш, Денис Смолянец (2). 

Ход матча - 0:1, 1:1, 1:2, 5:2, 5:3, 6:3, 6:4, 7:4, 7:7, 8:7, 8:8, 9:8, 9:10, 10:10, 10:11, 13:11, 13:13, 15:13, 15:14, 16:14, 16:15, 17:15, 17:16, 18:16; 18:19, 20:19, 20:20, 21:20, 21:21, 24:21, 24:22, 25:22, 25:24, 28:24, 28:25, 29:25, 29:26, 30:26, 30:27, 31:27, 31:28, 32:28, 32:29, 33:29, 33:31, 34:31, 34:32, 35:32, 35:33, 36:33, 36:34, 37:34, 37:35. 

Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 33 очка (18 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 27(18), "СКИФ" (Краснодар) - 27(18), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 23(18), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 22(18), "Динамо" (Астрахань) - 21(20), "Каустик" (Волгоград) - 18(19), "Пермские медведи" (Пермь) - 15(17), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 12(19), "Сунгуль" (Снежинск) - 9(19), "УОР №2" (Москва) - 8(18), "Динамо" (Челябинск) - 5(18). 
Города:
Астрахань, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/18/110160.html
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