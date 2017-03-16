"СКИФ" и "Универсиет Лесгафта - Нева" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу

Очередные матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Краснодаре и Санкт-Петербурге.





Краснодарский "СКИФ" принимал уфимский "УГНТУ-ВНЗМ". Уже в первые тридцать минут хозяева практически сняли вопрос о победителе, оторвавшись от соперника на десять мячей. Во второй половине краснодарцы ещё увеличили преимущество, одержав крупную победу - 35:22. Проигравших не спасли девять голов Алексея Гетманова. В составе победителей по пять мячей на счету Александра Шкуринского и Игоря Карлова. "СКИФ" занимает третью строчку турнирной таблицы, "УГНТУ-ВНЗМ" идёт девятым.





"Университет Лесгафта - Нева" из Санкт-Петербурга принимал "Сунгуль" из Снежинска. После первого тайма хозяева выигрывали пять мячей. В концовке гости сократили разрыв, но победа осталась за питерцами - 30:28. У проигравших девять голов на счету Виктора Бабкина. У победителей по семь мячей в активе Павла Тураева и Дмитрия Богданова. "Университет Лесгафта - Нева" занимает второе место, по дополнительным показателям опережая "СКИФ". "Сунгуль" идёт на десятой позиции.





"СКИФ" (Краснодар) - "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) 35:22 (22:12)

"СКИФ": Денис Заболотин, Алексей Крикунов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов (1), Дмитрий Копосов (2), Евгений Волобуев (3), Александр Шкуринский (5), Сергей Николаенков (4), Дмитрий Свистунов (3), Николай Близнов (3), Кирилл Семченко, Вячеслав Касаткин (2), Игорь Карлов (5), Иван Пасенов (4), Валентин Воробьёв (2), Никита Степанов (1).

"УГНТУ-ВНЗМ": Дмитрий Шелудько, Роман Сураев (вратари), Артём Свинин (1), Игорь Кабанов, Никита Ломов, Андрей Иванов, Алексей Гетманов (9), Владислав Бахтин (5), Владимир Фомичёв (3), Александр Мальцев, Дмитрий Павлов, Сергей Писаренко (2), Дмитрий Киреев (1), Дмитрий Корякин, Иван Федиско, Владимир Семененко (1).





"Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "Сунгуль" (Снежинск) 30:28 (18:13)

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (3), Дмитрий Киселёв (4), Владислав Размаев, Николай Емельяненко (4), Роман Столяров, Павел Тураев (7), Глеб Смахтин, Тимур Солодовников (1), Дмитрий Богданов (7), Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (4), Александр Синицын.

"Сунгуль": Андрей Голубев, Николай Костенко (вратари), Никита Долганов (4), Иван Фирсов (1), Матвей Прохоров (1), Никита Арефин (5), Сергей Ломов, Игорь Иванов (1), Евгений Дудик (2), Никита Тропин, Данил Гумянов (2), Сергей Ушаков (1), Степан Ермаков, Виктор Бабкин (9), Алексей Морозов (2).



