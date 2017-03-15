"Динамо-Виктор" и "Каустик" победили в матчах чемпионата России по гандболу

Очередные матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Невинномысске и Волгограде.





"Динамо-Виктор" из Ставропольского края принимало уфимский "УГНТУ-ВНЗМ". В первыом тайме хозяева площадки добились перевеса в пять мячей, а после перерыва закрепили успех, одержав победу со счётом 33:26. Гостям не помогли десять голов Алексея Гетманова. У хозяев семью точными бросками отметился Антон Отрезов. "Динамо-Виктор" занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, "УГНТУ-ВНЗМ" идёт девятым.





Волгоградский "Каустик" на своей площадке играл с московским клубом "УОР №2". После первого тайма москвичи выигрывали один мяч, но во второй половине волгоградцы были сильнее и одержали волевую победу - 32:30. Двенадцать мячей забросил в ворота гостей Михаил Виноградов. У проигравших восемью голами отличился Илья Рябов. "Каустик" занимает седьмое место, "УОР №2" - одиннадцатое.





"Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) 33:26 (18:13)

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Виталий Мазуров, Денис Мирзоев, Иван Некрасов (6), Руслан Дашко (5), Михаил Соколов (1), Станислав Дронов, Иван Харитонов (6), Антон Отрезов (7), Антон Волков (1), Андрей Трофимец (4), Алексей Пшеничный, Илья Исаков (3).

"УГНТУ-ВНЗМ": Дмитрий Шелудько, Роман Сураев (вратари), Артём Свинин, Игорь Кабанов (1), Никита Ломов (3), Андрей Иванов, Алексей Гетманов (10), Владислав Бахтин, Владимир Фомичёв (1), Александр Мальцев, Дмитрий Павлов, Сергей Писаренко, Дмитрий Киреев (5), Дмитрий Корякин (5), Иван Федиско, Владимир Семененко (1).





"Каустик" (Волгоград) - "УОР №2" (Москва) 32:30 (15:16)

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Тамерлан Мусаев, Алексей Косогов, Никита Гугняев (1), Михаил Виноградов (12), Артём Соловьёв, Кирилл Кремнев, Сергей Косенков (3), Алексей Фокин (5), Андрей Мазаев (2), Александр Денисов (2), Роман Макришин (5), Сергей Тафинцев, Василий Наконечный (2), Эрик Фуамба Ндумби (1).

"УОР №2": Данила Сачков, Алексей Стельмах (вратари), Тимур Муратов (3), Руслан Хабибов, Евгений Цахариас (4), Владислав Коршунов, Олег Спасенов, Илья Рябов (8), Александр Полубнев, Марк Ларин (7), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (2), Иван Нанов, Кирилл Гафуров, Евгений Войнюш, Денис Смолянец (6).



