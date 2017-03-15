На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Хоккей с мячом (бенди)
Мини-футбол
Регби
Мотоциклетный спорт
Автомобильный спорт
Ездовой спорт
Скалолазание спортивное
Парашютный спорт
Гольф
Шашки
Поло (конное поло)
Стрелковый спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Гандбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
15.03.2017 15:22
"Динамо-Виктор" и "Каустик" победили в матчах чемпионата России по гандболу
Очередные матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Невинномысске и Волгограде. 

"Динамо-Виктор" из Ставропольского края принимало уфимский "УГНТУ-ВНЗМ". В первыом тайме хозяева площадки добились перевеса в пять мячей, а после перерыва закрепили успех, одержав победу со счётом 33:26. Гостям не помогли десять голов Алексея Гетманова. У хозяев семью точными бросками отметился Антон Отрезов. "Динамо-Виктор" занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, "УГНТУ-ВНЗМ" идёт девятым. 

Волгоградский "Каустик" на своей площадке играл с московским клубом "УОР №2". После первого тайма москвичи выигрывали один мяч, но во второй половине волгоградцы были сильнее и одержали волевую победу - 32:30. Двенадцать мячей забросил в ворота гостей Михаил Виноградов. У проигравших восемью голами отличился Илья Рябов. "Каустик" занимает седьмое место, "УОР №2" - одиннадцатое.   

"Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) 33:26 (18:13)
"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Виталий Мазуров, Денис Мирзоев, Иван Некрасов (6), Руслан Дашко (5), Михаил Соколов (1), Станислав Дронов, Иван Харитонов (6), Антон Отрезов (7), Антон Волков (1), Андрей Трофимец (4), Алексей Пшеничный, Илья Исаков (3). 
"УГНТУ-ВНЗМ": Дмитрий Шелудько, Роман Сураев (вратари), Артём Свинин, Игорь Кабанов (1), Никита Ломов (3), Андрей Иванов, Алексей Гетманов (10), Владислав Бахтин, Владимир Фомичёв (1), Александр Мальцев, Дмитрий Павлов, Сергей Писаренко, Дмитрий Киреев (5), Дмитрий Корякин (5), Иван Федиско, Владимир Семененко (1). 

"Каустик" (Волгоград) - "УОР №2" (Москва) 32:30 (15:16)
"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Тамерлан Мусаев, Алексей Косогов, Никита Гугняев (1), Михаил Виноградов (12), Артём Соловьёв, Кирилл Кремнев, Сергей Косенков (3), Алексей Фокин (5), Андрей Мазаев (2), Александр Денисов (2), Роман Макришин (5), Сергей Тафинцев, Василий Наконечный (2), Эрик Фуамба Ндумби (1). 
"УОР №2": Данила Сачков, Алексей Стельмах (вратари), Тимур Муратов (3), Руслан Хабибов, Евгений Цахариас (4), Владислав Коршунов, Олег Спасенов, Илья Рябов (8), Александр Полубнев, Марк Ларин (7), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (2), Иван Нанов, Кирилл Гафуров, Евгений Войнюш, Денис Смолянец (6). 

Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 33 очка (18 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 25(17), "СКИФ" (Краснодар) - 25(17), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 23(18), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 22(18), "Динамо" (Астрахань) - 19(19), "Каустик" (Волгоград) - 18(19), "Пермские медведи" (Пермь) - 15(17), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 12(18), "Сунгуль" (Снежинск) - 9(18), "УОР №2" (Москва) - 8(17), "Динамо" (Челябинск) - 5(18). 
Города:
Волгоград, городской округ, Невинномысск
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/15/110148.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
15.03.2017 15:22
"Динамо-Виктор" и "Каустик" победили в матчах чемпионата России по гандболу
13.03.2017 21:11
"Ростов-Дон" вышел в полуфинал женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Кубань" выбыла
13.03.2017 17:17
"Пермские медведи" уступили "Каустику", "СКИФ" обыграл челябинское "Динамо" в чемпионате России по гандболу
09.03.2017 19:36
"Кубань", "Астраханочка" и "Луч" победили в матчах женского чемпионата России по гандболу
09.03.2017 18:45
"Динамо-Виктор" обыграло челябинских динамовцев в чемпионате России по гандболу
06.03.2017 22:01
"Астраханочка" потерпела разгромное поражение от "Будучности" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов
05.03.2017 21:29
"Ростов-Дон" победил в первом матче женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Кубань" потерпела поражение
Все новости
Сюжеты
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Чемпионат России по гандболу - 2014/15
Лига чемпионов по гандболу 2014/2015
Чемпионат мира по гандболу. Катар - 2015
Чемпионат Европы 2014
Публикации
19.02.2008 00:41
Открытый Кубок Москвы, посвященный Дню Защитника Отечества
Фото и видео
24.08.2008 11:16
Фото. Пекин 2008. Гандбол
22.08.2008 19:13
Фото. Пекин 2008. Россия - Дания 28:27
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 