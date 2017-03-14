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14.03.2017 20:13
Алексей Чижов, фото с susanin.udm.ru
Алексей Чижов и Айгуль Идрисова победили в финале Кубка мира по стоклеточным шашкам
Финал Кубка мира по стоклеточным шашкам проходил со 2 по 12 марта в Уфе.

Победу в мужском турнире одержал многократный чемпион мира россиянин Алексей Чижов, набравший в девяти турах 29 очков. Вторым финишировал голландец Ян Грёненджик, на счету которого 28 очков. Замкнул тройку призёров с 27 очками экс-чемпион мира Гунтис Валнерис из Латвии. 

Четвёртое место занял ещё один экс-чемпион мира - россиянин Александр Георгиев с 26 очками. Пятым финишировал действующий чемпион мира голландец Рул Боомстра (25). Далее в турнирной таблице расположились россиянин Айнур Шайбаков (24), сенегалец Ндиага Самб (21), россиянин Муродулло Амриллаев (19), бразилец Аллан Силва (15) и Манлай Равжир из Монголии (11). 

Победительницей женского турнира стала россиянка Айгуль Идрисова, набрав в девяти турах 31 очко и опередив на очко действующую чемпионку мира - Наталью Садовску из Польши. Третьей финишировала Елена Чеснокова из Латвии (28). 

На четвёртом месте россиянка Матрёна Ноговицына (26), на пятом - Ольга Камышлеева из Нидерландов (25), на шестом - экс-чемпионка мира Зоя Голубева из Латвии (22), на седьмом - россиянка Тамара Тансыккужина (20), на восьмом - россиянка Алия Аминова (17), на девятом - Виталия Думеш из Нидерландов (14), на десятом - Ниямжаргал Мунхбаатар из Монголии (12). 
Города:
Уфа, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/14/110143.html
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