Алексей Чижов и Айгуль Идрисова победили в финале Кубка мира по стоклеточным шашкам
Финал Кубка мира по стоклеточным шашкам проходил со 2 по 12 марта в Уфе.
Победу в мужском турнире одержал многократный чемпион мира россиянин Алексей Чижов, набравший в девяти турах 29 очков. Вторым финишировал голландец Ян Грёненджик, на счету которого 28 очков. Замкнул тройку призёров с 27 очками экс-чемпион мира Гунтис Валнерис из Латвии.
Четвёртое место занял ещё один экс-чемпион мира - россиянин Александр Георгиев с 26 очками. Пятым финишировал действующий чемпион мира голландец Рул Боомстра (25). Далее в турнирной таблице расположились россиянин Айнур Шайбаков (24), сенегалец Ндиага Самб (21), россиянин Муродулло Амриллаев (19), бразилец Аллан Силва (15) и Манлай Равжир из Монголии (11).
Победительницей женского турнира стала россиянка Айгуль Идрисова, набрав в девяти турах 31 очко и опередив на очко действующую чемпионку мира - Наталью Садовску из Польши. Третьей финишировала Елена Чеснокова из Латвии (28).
На четвёртом месте россиянка Матрёна Ноговицына (26), на пятом - Ольга Камышлеева из Нидерландов (25), на шестом - экс-чемпионка мира Зоя Голубева из Латвии (22), на седьмом - россиянка Тамара Тансыккужина (20), на восьмом - россиянка Алия Аминова (17), на девятом - Виталия Думеш из Нидерландов (14), на десятом - Ниямжаргал Мунхбаатар из Монголии (12).