Алексей Чижов, фото с susanin.udm.ru

Алексей Чижов и Айгуль Идрисова победили в финале Кубка мира по стоклеточным шашкам

Финал Кубка мира по стоклеточным шашкам проходил со 2 по 12 марта в Уфе.





Победу в мужском турнире одержал многократный чемпион мира россиянин Алексей Чижов, набравший в девяти турах 29 очков. Вторым финишировал голландец Ян Грёненджик, на счету которого 28 очков. Замкнул тройку призёров с 27 очками экс-чемпион мира Гунтис Валнерис из Латвии.





Четвёртое место занял ещё один экс-чемпион мира - россиянин Александр Георгиев с 26 очками. Пятым финишировал действующий чемпион мира голландец Рул Боомстра (25). Далее в турнирной таблице расположились россиянин Айнур Шайбаков (24), сенегалец Ндиага Самб (21), россиянин Муродулло Амриллаев (19), бразилец Аллан Силва (15) и Манлай Равжир из Монголии (11).





Победительницей женского турнира стала россиянка Айгуль Идрисова, набрав в девяти турах 31 очко и опередив на очко действующую чемпионку мира - Наталью Садовску из Польши. Третьей финишировала Елена Чеснокова из Латвии (28).



