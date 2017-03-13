На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Хоккей с мячом (бенди)
Гольф
Мини-футбол
Ездовой спорт
Рэндзю
Скалолазание спортивное
Регби
Водное поло
Мотоциклетный спорт
Го
Поло (конное поло)
Стрелковый спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Гандбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
13.03.2017 17:17
"Пермские медведи" уступили "Каустику", "СКИФ" обыграл челябинское "Динамо" в чемпионате России по гандболу
Очередные матчи предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Перми и Краснодаре. 

"Пермские медведи" принимали волгоградский "Каустик". Первый тайм гости выиграли с перевесом в три мяча. Во второй половине преимущество волгоградцев было ещё более явным, и они без проблем довели матч до победы - 33:24. По шесть мячей в ворота хозяев забросили Михаил Виноградов и Андрей Мазаев. Проигравшим не помогли девять голов Дениса Лошадкина. Волгоградцы обошли пермяков в турнирной таблице, заняв седьмое место и оставив побеждённых соперников восьмыми. 

Краснодарский "СКИФ" играл на домашней арене с челябинским "Динамо". Первый тайм завершился с перевесом хозяев в пять мячей. Во вторые тридцать минут краснодарцы окончательно оформили победный результат - 35:29. И здесь самым результативным на площадке стал игрок проигравшей команды - восемь голов на счету Максима Струшинского. В составе победителей семью заброшенными мячами отметился Игорь Карлов. "СКИФ" закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, челябинский клуб идёт последним, 12-м.   

"Пермские медведи" (Пермь) - "Каустик" (Волгоград) 24:33 (13:16)
"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (9), Максим Конев, Григорий Сарабын (1), Валентин Бузмаков (1), Артур Мишустин (3), Юрий Пищухин, Егор Моторин (1), Денис Степанов (1), Семён Бородкин, Алексей Шиндин (4), Алексей Марочкин, Виктор Тарасенко (4). 
"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Алексей Косогов (1), Никита Гугняев (5), Михаил Виноградов (6), Артём Соловьёв, Сергей Косенков (3), Алексей Фокин (2), Евгений Лысаков, Андрей Мазаев (6), Александр Денисов (1), Роман Макришин (4), Сергей Тафинцев (4), Василий Наконечный (1), Эрик Фуамба Ндумби. 

"СКИФ" (Краснодар) - "Динамо" (Челябинск) 35:29 (17:12)
"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов, Дмитрий Копосов (5), Евгений Волобуев (4), Александр Шкуринский (4), Сергей Николаенков (6), Дмитрий Свистунов (3), Николай Близнов (2), Кирилл Семченко, Вячеслав Касаткин (2), Игорь Карлов (7), Иван Пасенов (1), Никита Степанов (1). 
"Динамо": Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко (вратари), Андрей Коркин, Константин Ашихмин, Артём Раев (1), Александр Ковбарь (3), Альберт Матюхов (1), Евгений Макин (1), Дмитрий Чаплыгин (1), Виктор Долинин (3), Сергей Орловский (4), Максим Струшинский (8), Никита Сибирев (1), Владислав Донцов (6). 

Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 33 очка (18 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 25(17), "СКИФ" (Краснодар) - 25(17), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 22(18), "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - 21(17), "Динамо" (Астрахань) - 19(19), "Каустик" (Волгоград) - 16(18), "Пермские медведи" (Пермь) - 15(17), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 12(17), "Сунгуль" (Снежинск) - 9(18), "УОР №2" (Москва) - 8(16), "Динамо" (Челябинск) - 5(18).   
Города:
Краснодар, городской округ, Пермь
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/13/110137.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
13.03.2017 21:11
"Ростов-Дон" вышел в полуфинал женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Кубань" выбыла
13.03.2017 17:17
"Пермские медведи" уступили "Каустику", "СКИФ" обыграл челябинское "Динамо" в чемпионате России по гандболу
09.03.2017 19:36
"Кубань", "Астраханочка" и "Луч" победили в матчах женского чемпионата России по гандболу
09.03.2017 18:45
"Динамо-Виктор" обыграло челябинских динамовцев в чемпионате России по гандболу
06.03.2017 22:01
"Астраханочка" потерпела разгромное поражение от "Будучности" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов
05.03.2017 21:29
"Ростов-Дон" победил в первом матче женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Кубань" потерпела поражение
05.03.2017 21:26
"Динамо-Виктор", челябинское "Динамо" и "УОР №2" победили в матчах чемпионата России по гандболу
Все новости
Сюжеты
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Чемпионат России по гандболу - 2014/15
Лига чемпионов по гандболу 2014/2015
Чемпионат мира по гандболу. Катар - 2015
Чемпионат Европы 2014
Публикации
19.02.2008 00:41
Открытый Кубок Москвы, посвященный Дню Защитника Отечества
Фото и видео
24.08.2008 11:16
Фото. Пекин 2008. Гандбол
22.08.2008 19:13
Фото. Пекин 2008. Россия - Дания 28:27
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 