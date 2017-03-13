"Пермские медведи" уступили "Каустику", "СКИФ" обыграл челябинское "Динамо" в чемпионате России по гандболу

Очередные матчи предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Перми и Краснодаре.





"Пермские медведи" принимали волгоградский "Каустик". Первый тайм гости выиграли с перевесом в три мяча. Во второй половине преимущество волгоградцев было ещё более явным, и они без проблем довели матч до победы - 33:24. По шесть мячей в ворота хозяев забросили Михаил Виноградов и Андрей Мазаев. Проигравшим не помогли девять голов Дениса Лошадкина. Волгоградцы обошли пермяков в турнирной таблице, заняв седьмое место и оставив побеждённых соперников восьмыми.





Краснодарский "СКИФ" играл на домашней арене с челябинским "Динамо". Первый тайм завершился с перевесом хозяев в пять мячей. Во вторые тридцать минут краснодарцы окончательно оформили победный результат - 35:29. И здесь самым результативным на площадке стал игрок проигравшей команды - восемь голов на счету Максима Струшинского. В составе победителей семью заброшенными мячами отметился Игорь Карлов. "СКИФ" закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, челябинский клуб идёт последним, 12-м.





"Пермские медведи" (Пермь) - "Каустик" (Волгоград) 24:33 (13:16)

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (9), Максим Конев, Григорий Сарабын (1), Валентин Бузмаков (1), Артур Мишустин (3), Юрий Пищухин, Егор Моторин (1), Денис Степанов (1), Семён Бородкин, Алексей Шиндин (4), Алексей Марочкин, Виктор Тарасенко (4).

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Алексей Косогов (1), Никита Гугняев (5), Михаил Виноградов (6), Артём Соловьёв, Сергей Косенков (3), Алексей Фокин (2), Евгений Лысаков, Андрей Мазаев (6), Александр Денисов (1), Роман Макришин (4), Сергей Тафинцев (4), Василий Наконечный (1), Эрик Фуамба Ндумби.





"СКИФ" (Краснодар) - "Динамо" (Челябинск) 35:29 (17:12)

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов, Дмитрий Копосов (5), Евгений Волобуев (4), Александр Шкуринский (4), Сергей Николаенков (6), Дмитрий Свистунов (3), Николай Близнов (2), Кирилл Семченко, Вячеслав Касаткин (2), Игорь Карлов (7), Иван Пасенов (1), Никита Степанов (1).

"Динамо": Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко (вратари), Андрей Коркин, Константин Ашихмин, Артём Раев (1), Александр Ковбарь (3), Альберт Матюхов (1), Евгений Макин (1), Дмитрий Чаплыгин (1), Виктор Долинин (3), Сергей Орловский (4), Максим Струшинский (8), Никита Сибирев (1), Владислав Донцов (6).



