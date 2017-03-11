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11.03.2017 21:24
кросс на снегоходах Рыбинск, фото с dirtsnow.ru
Денис Рязанцев и Евгений Довбуш выиграли всероссийские соревнования по кросс-кантри на снегоходах в Рыбинске
Всероссийские соревнования по кантри-кроссу на снегоходах, посвящённые памяти П.Ф.Дерунова, состоялись 10-11 марта в Рыбинске (Ярославская область). 

Победу в соревнованиях взрослых спортсменов одержал Денис Рязанцев из Ярославля, представляющий СТК "Атлант и выступающий на снегоходе "LYNX". Его результат - 25 очков. Вторым финишировал Артём Пехтерев из Санкт-Петербурга (клуб "Аврора", снегоход "LYNX", 22 очка). Тройку сильнейших замкнул Сергей Романенко из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа (СТК "Факел", "ARCTIC CAT", 20 очков).

В соревнованиях юниоров все участники представляли Новый Уренгой, СТК "Факел" и выступали на снегоходах "LYNX". Победил Евгений Довбуш с 25 очками, вторым финишировал Кирилл Лавров (22), третьим - Богдан Колибаба (20), - сообщает сайт Федерации мотоциклетного спорта России. 
Города:
РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/11/110135.html
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