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11.03.2017 21:16
Владимир Масленников, фото с shooting-russia.ru
Владимир Масленников стал двукратным чемпионом Европы по стрельбе из пневматической винтовки
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия завершился в субботу в словенском Мариборе. 

Владимир Масленников стал чемпионом континента в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, установив при этом в финале мировой рекорд - 250.5 очка. Серебро завоевал украинец Олег Царьков (247.7), бронзу - француз Алексис Райно (225.5). Серебряный призёр Олимпийских игр Сергей Каменский - 20-й (623.3 в квалификации), Евгений Панченко - 21-й с такой же суммой. 

В этом же виде программы сборная России в составе Масленникова, Каменского и Панченко одержала победу с 1878.5 очками. Серебро - у сербов (1869.2), бронза - у команды Германии (1868.5). 

Женская сборная России в составе Дарьи Вдовиной, Анастасии Галашиной и Юлии Каримовой победила в командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, набрав 1251.5 очка. Серебро завоевала сборная Хорватии (1245.3), бронза - у чешских стрелков (1244.2). 

Дарья Вдовина завоевала в этом упражнении личную бронзовую медаль, выбив в финале 224.1 очка. Золото - у Снежаны Пейчич из Хорватии с рекордом Европы (249.1), серебро - у датчанки Стины Нильсен (247.8). Галашина - четвёртая (205.7), Каримова - седьмая (143.5). 

Николай Килин, Владимир Гончаров и Артём Черноусов стали победителями командного турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, показав результат 1734 очка. Серебро завоевали украинцы (1728), бронзу - сербы (1727). 

В личных соревнованиях победил Кристиан Райтц из Германии, установив в финале мировой рекорд (241.6). Серебро - у серба Дамира Микеча (241.4), бронза - у Исмаила Келеша из Турции (220.7). Килин - пятый (180.1), Гончаров - 16-й (576 в квалификации), Черноусов - 18-й с такой же суммой. 

Серебряный призёр Олимпиады-2016 Виталина Бацарашкина, а также Маргарита Ломова и Алёна Дорошкевич принесли российской женской команде бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, набрав 1134 очка. Победили сербские спортсменки (1145), серебро - у немецкой команды (1139). 

В личном турнире первенствовала Зорана Арунович из Сербии с мировым рекордом в финале (246.9). Серебро - у украинки Елены Костевич (239.5), бронза - у испанки Сони Франкет (218.9). Бацарашкина - пятая (178.4), Ломова - 21-я (377 в квалификации), Дорошкевич - 43-я (372). 

Два серебра завоевали российские стрелки в миксте. Бацарашкина и Гончаров стали вторыми в стрельбе из пистолета, уступив в финале Зоране Арунович и Дамиру Микечу из Сербии - 4:5. Бронзовыми призёрами стали азербайджанцы Нигар Нисырова и Руслан Лунёв. В стрельбе из винтовки Вдовина и Масленников уступили в матче за золото сербам Андреа Арсович и Милутину Стефановичу - 2:5. Бронза - у Селины Гшвандтнер и Максимилиана Даллингера из Германии. 
Города:
Марибор
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/11/110134.html
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