"Динамо-Виктор" обыграло челябинских динамовцев в чемпионате России по гандболу

Очередные матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в среду в Невинномысске и Салавате.





"Динамо-Виктор" из Ставропольского края принимало динамовцев из Челябинска. Первый тайм завершился с минимальным перевесом ставропольского клуба. Во вторые тридцать минут хозяева закрепили успех и довели матч до победы - 31:27. У хозяев десять мячей забросил Антон Отрезов, у гостей - Владислав Донцов. "Динамо-Виктор" занимает пятое место, челябинцы замыкают турнирную таблицу.





Уфимский клуб "УГНТУ-ВНЗМ" играл в Салавате с волгоградским "Каустиком". В первом тайме хозяева добились перевеса в один мяч. Во второй половине упорная борьба привела к ничейному результату - 22:22. Волгоградцы занимают восьмое место, уфимцы - девятое.





"Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - "Динамо" (Челябинск) 31:27 (15:14)

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Антон Шувалов, Виталий Мазуров (1), Денис Мирзоев, Иван Некрасов (3), Руслан Дашко (2), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов (5), Антон Отрезов (10), Антон Волков (6), Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков (4), Николай Шевченко.

"Динамо" Чел: Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко - 1 забитый гол (вратари), Андрей Коркин, Константин Ашихмин (1), Артём Раев, Александр Ковбарь (1), Альберт Матюхов, Евгений Макин (1), Дмитрий Чаплыгин, Виктор Долинин (3), Сергей Орловский (8), Максим Струшинский (2), Никита Сибирев, Владислав Донцов (10).





"УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - "Каустик" (Волгоград) 22:22 (12:11)

"УГНТУ-ВНЗМ": Дмитрий Шелудько, Роман Сураев (вратари), Артём Свинин, Игорь Кабанов, Никита Ломов (3), Андрей Иванов, Алексей Гетманов (5), Владислав Бахтин (4), Владимир Фомичёв (1), Александр Мальцев, Дмитрий Павлов (1), Сергей Писаренко, Дмитрий Киреев (4), Дмитрий Корякин (3), Иван Федиско (1), Владимир Семененко.

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Алексей Косогов (3), Никита Гугняев (1), Михаил Виноградов (4), Артём Соловьёв (2), Сергей Косенков (3), Алексей Фокин (1), Андрей Мазаев (3), Александр Денисов (1), Роман Макришин (2), Сергей Тафинцев (2), Василий Наконечный, Эрик Фуамба Ндумби.



