"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" с первого места вышел в полуфинал женского чемпионата России по водному поло

Матчи пятого тура чемпионата России по водному поло среди женских команд состоялись в Златоусте и Нижнем Новгороде.





Шесть сильнейших команд играли в Златоусте. Сыгранные матчи принесли следующие результаты:





"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) - "Айша-Биби" (Казахстан) 21:7 (6:1, 4:1, 7:3, 4:2)

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) 7:9 (2:3, 2:3, 2:1, 1:2)

"Динамо-Уралочка" (Златоуст) - СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва) 15:3 (6:2, 4:0, 3:0, 2:1)

"Айша-Биби" (Казахстан) - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) 9:14 (0:1, 1:5, 4:3, 4:5)

СКИФ ЦСП "Крылатское" - "Югра" (Ханты-Мансийск) 5:8 (2:1, 1:3, 1:4, 1:0)

"Динамо-Уралочка" (Златоуст) - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) 14:16 (4:5, 2:2, 5:5, 3:4)

"Спартак-Волгоград" (Волгоград) - СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва) 10:9 (4:3, 2:2, 2:4, 2:0)

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) 7:17 (2:3, 1:4, 2:6, 2:4)

"Динамо-Уралочка" (Златоуст) - "Айша-Биби" (Казахстан) 14:9 (6:1, 0:2, 5:0, 3:6)

СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва) - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) 8:11 (1:3, 2:1, 4:6, 1:1)

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Айша-Биби" (Казахстан) 9:6 (3:0, 1:3, 2:3, 3:0)

"Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "Динамо-Уралочка" (Златоуст) 10:9 (2:4, 3:1, 3:0, 2:4)

"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) 19:7 (6:3, 2:1, 5:0, 6:3)

"Айша-Биби" (Казахстан) - СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва) 8:9 (1:1, 3:5, 2:3, 2:0)

"Динамо-Уралочка" (Златоуст) - "Югра" (Ханты-Мансийск) 9:12 (4:3, 1:4, 1:3, 3:2).





Первое место по итогам регулярного чемпионата занял "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши), второе - "Спартак-Волгоград" (Волгоград), третье - "Югра" (Ханты-Мансийск), четвёртое - "Динамо-Уралочка" (Златоуст).





Финальная часть чемпионата пройдёт с 4 по 9 апреля. Полуфинальные пары составили "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" - "Динамо-Уралочка" и "Спартак-Волгоград" - "Югра". Победители пар встретятся в финале, проигравшие - в серии за бронзовые медали. Серии пройдут до двух побед.



