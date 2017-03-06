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Дмитрий Колтаков упрочил лидерство в чемпионате мира по мотогонкам на льду после берлинского этапа

Четвёртый финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду состоялся в минувшие выходные в столице Германии Берлине.





Российский гонщик Дмитрий Колтаков, приехавший в Берлин в ранге лидера, упрочил свои позиции. В первый день 26-летний спортсмен одержал победу с максимальным результатом - 21 очко. 18 очков в субботу набрал Игорь Кононов, 16 - Динар Валеев, 12 - Даниил Иванов, по 11 - Дмитрий Хомицевич и австриец Франц Цорн, девять - австриец Харальд Симон, восемь - немец Ханс Вебер, по семь - швед Стефан Свенссон и немец Макс Нидермайер, шесть - немец Гюнтер Бауэр, четыре - чех Ян Клатовский, по два - шведы Ове Ледстрём, Никлас Свенссон и финн Тимо Канкунен, одно - немец Лука Бауэр.





Колтаков был быстрейшим и в воскресенье, пополнив свою копилку ещё двадцатью очками. По 17 очков заработали Кононов и Хомицевич, 16 - Валеев, 12 - Цорн, 11 - Иванов, по восемь - Стефан Свенссон и Бауэр, по шесть - Никлас Свенссон и Клатовский, по четыре - Нидермайер и Ледстрём, три - Канкунен, два - Вебер, по одному - Симон, а также немцы Маркус Йелль и Тобиас Буш, ни одного - Бауэр.





В общем зачёте Колтаков упрочил лидерство, набрав 146 очков. Кононов имеет 138 очков, Хомицевич - 122, Валеев - 109, Цорн - 85, Иванов - 79, Стефан Свенссон - 59, Бауэр - 56, Нидермайер и Ледстрём - по 38, Симон - 35, Никлас Свенссон - 33, восьмикратный чемпион мира Николай Красников, не стартовавший в Берлине, - 28, Вебер - 25, Клатовский - 24, швед Джимми Олсен - 20, Никита Толокнов - 19, Владимир Чеблоков из Казахстана - семь, Артём Акулов - шесть, Канкунен и казахстанец Павел Некрасов - по пять, Бауэр, Михаил Литвинов, Йелль и Буш - по одному, Юрий Олейник, Иван Большаков и казахстанец Денис Степукин - ни одного.



