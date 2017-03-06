На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Шахматы
Хоккей с мячом (бенди)
Регби
Мотоциклетный спорт
Триатлон
Мини-футбол
Автомобильный спорт
Кудо
Конный спорт
Перетягивание каната
Дзюдо
Парусный спорт
Водное поло
Шашки
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Гандбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
06.03.2017 22:01
"Астраханочка" потерпела разгромное поражение от "Будучности" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов
Матчи предпоследнего тура основного группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу состоялись в минувшие выходные. 

Чемпионки России - гандболистки "Астраханочки" играли в столице Черногории Подгорице с местным клубом "Будучность". Лишь на первых минутах гостьи побывали в роли лидеров, выигрывая один мяч. Забросив три мяча подряд, хозяйкти прочно завладели инициативой и наращивали превосходство. К перерыву разница составила семь мячей.

В начале второго тайма в ворота россиянок влетели восемь мячей подряд, и счёт стал катастрофическим - 28:13. Лучшим отрезком нашей команды стали три гола подряд, но сразу после этого хозяйки отличились шесть раз и закончили матч крупной победой - 38:20. 

Самой результативной в составе российского клуба стала Людмила Постнова, забросившая шесть мячей.

За тур до финиша группового этапа "Астраханочка" замыкает турнирную таблицу первой группы, имея лишь два зачётных очка. У лидирующего венгерского "Ференцвароша" 14 очков. Во второй группе первое место с 15 очками занимает другая венгерская команда - "Дьёри Ауди ЭТО". 

"Будучность" (Подгорица, Черногория) - "Астраханочка" (Астрахань, Россия) 38:20 (18:11)

Состав "Астраханочки": Анастасия Рябцева, Кира Трусова, Анастасия Ваганова (вратари), Людмила Постнова (6), Наталья Чигиринова (4), Светлана Иванова (3), Екатерина Левша (2), Кристина Кожокарь (1), Карина Сабирова (1), Анна Шапошникова (1), Виктория Шичкина (1), Милана Таженова (1), Карина Сисенова, Яна Емельяненка, Екатерина Зеленкова. 

Ход матча - 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 5:3, 5:4, 7:4, 7:5, 9:5, 9:6, 12:6, 12:7, 13:7, 13:10, 15:10, 15:11, 18:11; 18:12, 20:12, 20:13, 28:13, 28:14, 29:14, 29:15, 30:15, 30:18, 36:18, 36:19, 37:19, 37:20, 38:20. 

Турнирное положение

Группа 1: "Ференцварош - Рейл Карго" (Венгрия) - 14 очков (9 игр), "Вардар" (Македония) - 13(9), "Будучность" (Черногория) - 12(9), "Метц" (Франция) - 8(9), "Тюрингер" (Германия) - 2(9), "Астраханочка" (Россия) - 2(9). 

Группа 2: "Дьёри Ауди ЭТО" (Венгрия) - 15(9), "Ларвик" (Норвегия) - 12(9), "Букурешти" (Румыния) - 9(9), "Мидтьюлланд" (Дания) - 8(9), "Крим Меркатор" (Словения) - 6(9), "Эсбьерг" (Дания) - 4(9). 

Города:
Подгорица
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/06/110118.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
06.03.2017 22:01
"Астраханочка" потерпела разгромное поражение от "Будучности" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов
05.03.2017 21:29
"Ростов-Дон" победил в первом матче женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Кубань" потерпела поражение
05.03.2017 21:26
"Динамо-Виктор", челябинское "Динамо" и "УОР №2" победили в матчах чемпионата России по гандболу
02.03.2017 21:57
"Ростов-Дон" продолжает идти без поражений в женском чемпионате России по гандболу
28.02.2017 22:05
"Чеховские медведи" победили "Университет Лесгафта - Нева" и упрочили лидерство в чемпионате России по гандболу
22.02.2017 20:52
"Ростов-Дон", "Лада" и "Уфа-Алиса" победили в матчах женского чемипионата России по гандболу
22.02.2017 20:51
"Чеховские медведи" и астраханское "Динамо" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу
Все новости
Сюжеты
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Чемпионат России по гандболу - 2014/15
Лига чемпионов по гандболу 2014/2015
Чемпионат мира по гандболу. Катар - 2015
Чемпионат Европы 2014
Публикации
19.02.2008 00:41
Открытый Кубок Москвы, посвященный Дню Защитника Отечества
Фото и видео
24.08.2008 11:16
Фото. Пекин 2008. Гандбол
22.08.2008 19:13
Фото. Пекин 2008. Россия - Дания 28:27
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 