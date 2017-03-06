"Астраханочка" потерпела разгромное поражение от "Будучности" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

Матчи предпоследнего тура основного группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу состоялись в минувшие выходные.





Чемпионки России - гандболистки "Астраханочки" играли в столице Черногории Подгорице с местным клубом "Будучность". Лишь на первых минутах гостьи побывали в роли лидеров, выигрывая один мяч. Забросив три мяча подряд, хозяйкти прочно завладели инициативой и наращивали превосходство. К перерыву разница составила семь мячей.





В начале второго тайма в ворота россиянок влетели восемь мячей подряд, и счёт стал катастрофическим - 28:13. Лучшим отрезком нашей команды стали три гола подряд, но сразу после этого хозяйки отличились шесть раз и закончили матч крупной победой - 38:20.





Самой результативной в составе российского клуба стала Людмила Постнова, забросившая шесть мячей.





За тур до финиша группового этапа "Астраханочка" замыкает турнирную таблицу первой группы, имея лишь два зачётных очка. У лидирующего венгерского "Ференцвароша" 14 очков. Во второй группе первое место с 15 очками занимает другая венгерская команда - "Дьёри Ауди ЭТО".





"Будучность" (Подгорица, Черногория) - "Астраханочка" (Астрахань, Россия) 38:20 (18:11)





Состав "Астраханочки": Анастасия Рябцева, Кира Трусова, Анастасия Ваганова (вратари), Людмила Постнова (6), Наталья Чигиринова (4), Светлана Иванова (3), Екатерина Левша (2), Кристина Кожокарь (1), Карина Сабирова (1), Анна Шапошникова (1), Виктория Шичкина (1), Милана Таженова (1), Карина Сисенова, Яна Емельяненка, Екатерина Зеленкова.





Ход матча - 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 5:3, 5:4, 7:4, 7:5, 9:5, 9:6, 12:6, 12:7, 13:7, 13:10, 15:10, 15:11, 18:11; 18:12, 20:12, 20:13, 28:13, 28:14, 29:14, 29:15, 30:15, 30:18, 36:18, 36:19, 37:19, 37:20, 38:20.





Турнирное положение .





Группа 1: "Ференцварош - Рейл Карго" (Венгрия) - 14 очков (9 игр), "Вардар" (Македония) - 13(9), "Будучность" (Черногория) - 12(9), "Метц" (Франция) - 8(9), "Тюрингер" (Германия) - 2(9), "Астраханочка" (Россия) - 2(9).





Группа 2: "Дьёри Ауди ЭТО" (Венгрия) - 15(9), "Ларвик" (Норвегия) - 12(9), "Букурешти" (Румыния) - 9(9), "Мидтьюлланд" (Дания) - 8(9), "Крим Меркатор" (Словения) - 6(9), "Эсбьерг" (Дания) - 4(9).



