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05.03.2017 21:29
ЖГК Ростов-Дон
"Ростов-Дон" победил в первом матче женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Кубань" потерпела поражение
Первые четвертьфинальные матчи Кубка Европейской гандбольной федерации среди женских команд состоялись в субботу и воскресенье. 

Лидер текущего чемпионата России - "Ростов-Дон" играл на выезде с французским клубом "Брест-Бретань". Поведя на старте со счётом 5:3, затем ростовчанки позволили соперницам сравнять счёт - 11:11, но всё же ушли на перерыв с перевесом - 13:11. В начале второго тайма счёт сравнялся - 14:14, но затем последовали два гола россиянок, после чего брагодаря уверенной игре вратаря нашей команды Катрин Лунде ростовчанкам удалось увеличить преимущество - 20:15 и сохранить его к финальной сирене - 26:21. 

Голы "Ростов-Дона": Анна Вяхирева (7), Александрина Кабрал Барбоса (5), Юлия Манагарова (4), Майя Петрова - (4), Ана Паула Родригес (3), Сираба Дембеле (1), Анна Сень (1), Ксения Макеева - (1).

Ответный матч состоится 11 марта в Ростове-на-Дону. 

Краснодарская "Кубань" играла в Германии с местным "Битигхаймом". Хозяйки площадки, идущие на первом месте в чемпионате бундеслиги, не потерпев в нём ни одного поражения, со старта захватил инициативу, к двадцатой минуте добился перевеса в пять мячей - 14:9, однако к перерыву разрыв сократился - 16:13. На сороковой минуте разница составляла два мяча - 21:19, но ещё через пять минут хозяйки оторвались - 25:20, за десять минут до конца вели - 28:20 и довели игру до уверенной победы - 33:26. 

Голы "Кубани": Виктория Жилинскайте (5), Ярослава Фролова (4), Валентина Вернигорова (4), Марина Судакова (3), Ольга Горшенина (2), Антонина Скоробогатченко (2), Яна Ускова - (2), Ксения Дьяченко (1), Екатерина Финина (1), Оксана Королёва (1), Екатерина Маренникова (1).

Ответный матч состоится в Краснодаре 12 марта.

В двух других парах 1/4 финала Кубка ЕГФ среди женских команд "Рандерс" переиграл в датском противостоянии "Нюкобинг Фальстер" - 27:24 (15:14), а немецкий "ТуС Метцинген" победил французский "Нант Луар Атлантик" - 27:23 (16:12). Участники полуфиналов от этих пар также определятся в предстоящие выходные.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/05/110113.html
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