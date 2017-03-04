Тань Чжунъи, фото с chesspro.ru

Тань Чжунъи на тай-брейке победила Анну Музычук и стала чемпионкой мира по шахматам

Финальный матч чемпионата мира по шахматам среди женщин, в котором встречались украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжунъи, завершился в пятницу в столице Ирана Тегеране.





Как уже сообщалось, по итогам четырёх партий с классическим контролем времени счёт оказался равным - 2:2, и судьба чемпионского титула решалась на тай-брейке - в партиях с укороченным контролем времени.





В первой партии с контролем по 25 минут на партию плюс десять секунд на ход каждой из соперниц белыми фигурами играла украинская шахматистка. Соперницы разыграли русскую партию. Белые получили позиционный перевес, но после размена ферзей не смогли использовать свои шансы, а размен ладей привёл к ничейному эндшпилю, и на 61-м ходу после полного опустошения доски была зафиксирована ничья.





Во второй партии белыми играла представительница Китая. Была разыграна славянская защита. На доске возникла позиция с ферзями, одной парой ладей и белым слоном против чёрного коня, где белые имели небольшой перевес, но после грубой ошибки Музычук на 39-м ходу позиция чёрных стала безнадёжной, и через три хода украинка признала своё поражение.





Таким образом, 25-летняя Тань Чжунъи выиграла тай-брейк со счётом 1.5:0.5, а с ним и весь матч - 3.5:2.5, став шестнадцатой в истории чемпионкой мира среди женщин и пятой представительницей Китая, завоевавшей этот титул, после Се Цзюнь, Чжу Чень, Сюй Юйхуа и Хоу Ифань.





Тай-брейк. Вторая партия. Тань Чжунъи (Китай) - Анна Музычук (Украина).





1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.g3 Bf5 5.Nc3 e6 6.Nh4 dxc4 7.Nxf5 exf5 8.e3 Nbd7 9.Bxc4 Nb6 10.Be2 Bd6 11.Bf3 0-0 12.0-0 Re8 13.Qc2 Qd7 14.b3 Re7 15.Na4 Rae8 16.Nc5 Qc8 17.Bd2 Nbd5 18.Rac1 Ne4 19.Bg2 g6 20.b4 Qc7 21.Nxe4 fxe4 22.b5 Ba3 23.Rb1 cxb5 24.Qb3 Qd6 25.Qxb5 Rc8 26.Qb3 Kg7 27.Bc1 Bxc1 28.Rbxc1 Rc6 29.Rxc6 Qxc6 30.Qa3 Qb6 31.Rc1 Qb4 32.Qxa7 Nc3 33.Rf1 Qc4 34.Qa3 Re6 35.Re1 Ra6 36.Qe7 Rxa2 37.Bxe4 b5 38.Bf3 b4 39.Qe5+ Kh6 40.g4 f6 41.Qxf6 Ra5 42.h4