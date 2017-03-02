"Ростов-Дон" продолжает идти без поражений в женском чемпионате России по гандболу

Очередные матчи сыграны на предварительном этапе женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги.





"АГУ-Адыиф" из Майкопа принимал тольяттинскую "Ладу". Гостьи, выиграв пять мячей в первом тайме и семь - во втором, победили в итоге - 36:24. Девять мячей в ворота хозяек забросила Дарья Самохина. "АГУ-Адыиф" занимает девятую строчку турнирной таблицы.





В Невинномысске встречались "Ставрополье-СКФУ" и краснодарская "Кубань". Гостьи не оставили соперницам никаких шансов, одержав крупную победу - 39:23. Семь мячей забросила Виктория Жилинскайте. "Ставрополье-СКФУ" занимает седьмое место.





Звенигородская "Звезда" принимала "Динамо-Синару" из Волгограда. Закончив с минимальным преимуществом первый тайм, волгоградские гандболистки затем развили успех и победили - 28:24. Девять голов в составе победительниц на счету Анны Кочетовой. "Звезда" идёт на шестой строчке турнирной таблицы.





"Ростов-Дон" играл на своей площадке с "Кубанью". В первом тайме хозяйки создали задел в семь мячей и уверенно довели матч до победы - 31:23. Восемь заброшенных мячей в активе Юлии Манагаровой. Ростовчанки по-прежнему лидируют со стопроцентным результатом, выиграв все 17 матчей. "Кубань" занимает четвёртое место.





"Лада" в Тольятти нанесла сокрушительное поражение ижевскому "Университету" - 39:21. Семь мячей забросила Дарья Самохина. "Лада" занимает вторую строчку турнирной таблицы, "Университет" идёт десятым.





"Луч" играл в столице с "Динамо-Синарой". На перерыв хозяйки ушли при минимальном перевесе, но во втором тайме гостьи были сильнее и одержали волевую победу - 27:25. Москвичкам не помогли девять голов Екатерины Юриной. "Динамо-Синара" занимает пятое место, "Луч" идёт восьмым.





"АГУ-Адыиф" (Майкоп) - "Лада" (Тольятти) 24:36 (14:19)

"АГУ-Адыиф": Светлана Кожубекова, Наталья Тормозова, Людмила Баскакова (вратари), Инесса Неупокоева (5), Марина Васильева (1), Милана Шевацукова (2), Наталья Ерёмченко, Елена Портягина (4), Татьяна Чешенко (1), Анна Головко (1), Милица Грбавчевич (1), Татьяна Кириллова (1), Александра Давиденко (3), Ульяна Шавина (2), Ольга Исаченко, Виктория Смоленцева (1).

"Лада": Елена Уткина, Олеся цивка (вратари), Полина Горшкова (1), Юлия Какмоля (4), Дарья Самохина (9), Дарья Дмитриева (4), Виолетта Голец (2), Александра Санникова (1), Варвара Юрьева, Ольга Щербак (2), Алёна Носикова (4), Елизавета Малашенко (4), Анастасия Портягина (1), Валентина Барынина (1), Ксения Карпачева (1), Ирина Снопова (2).





"Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) - "Кубань" (Краснодар) 23:39 (15:22)

"Ставрополье-СКФУ": Дарья Ламзина, Марина Складчикова, Дарья Гавриш (вратари), Ульяна Рассанова (2), Екатерина Калинина (3), Екатерина Баркалова (5), Ангелина Хвостунцева (1), Елена Устич (1), Олеся Кирий (1), Екатерина Королёва (3), Анастасия Пастух (1), Дарья Шебалкова, Снежана Махнёва, Зурета Коблева (3), Елена Лунина (1), Елена Стрельцова (2).

"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Диана Закарьян (4), Яна Савинова (3), Оксана Свитанько (2), Ксения Дьяченко (3), Яна Ускова (1), Виктория Жилинскайте (7), Екатерина Мареникова (4), Яна Жилинскайте (2), Юлия Наливко (1), Милана Рзаева (3), Ольга Горшенина (5), Оксана Королёва (3), Валентина Гончарова (1), Мария Гафонова.





"Звезда" (Звенигород) - "Динамо-Синара" (Волгоград) 24:28 (13:14)

"Звезда": Серафима Тиханова, Дарина Шулега (вратари), Арина Закордонская (1), Наталья Винюкова (4), Виктория Климанцева (4), Марианна Егорова, Мария Галай (1), Анастасия Листопад (3), Дарья Одрузова (1), Наталья Курбанова (3), Наталья Никитина (5), Анастасия Алексеева, Анастасия Илларионова (1), Мария Дудина, Алёна Амельченко, Анна Шукалова (1).

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова, Анна Кочетова (9), Елена Авдекова, Анастасия Суслова (4), Полина Ведехина (6), Кристина Алирзаева (1), Дарья Беликова (2), Юлия Маркова, Валерия Ганичева (1), Евгения Петрова, Тамара Чопикян, София Синицына, Елизавета Собина (1), Анастасия Макина (4).





"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Кубань" (Краснодар) 31:23 (18:11)

"Ростов-Дон": Гарина Мехдиева, Катлин Лунде, Мария Басараб (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (8), Майя Петрова (2), Анна Сень (2), Ана Паула Родригес Бело, Анна Вяхирева (4), Владлена Бобровникова (5), Ксения Макеева, Ольга Черноиваненко, Сираба Дембеле (3), Екатерина Ильина (2), Лотте Григель, Александрина Кабрал Барбоса (5).

"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Марина Судакова (1), Яна Ускова, Виктория Жилинскайте (6), Екатерина Маренникова (1), Яна Жилинскайте (1), Юлия Наливко, Ольга Горшенина (3), Оксана Королёва, Ирина Антонова, Ярослава Фролова (3), Валентина Гончарова (1), Валентина Вернигорова (1), Екатерина Фанина (1), Антонина Скоробогатченко (5).





"Лада" (Тольятти) - "Университет" (Ижевск) 39:21 (20:5)

"Лада": Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (4), Юлия Какмоля, Дарья Самохина (7), Дарья Дмитриева (3), Виолетта Голец (2), Александра Санникова (1), Варвара Юрьева (3), Ольга Щербак (2), Алёна Носикова (4), Елизавета Малашенко, Анастасия Портягина (3), Валентина Барынина (5), Ксения Карпачева (6), Ирина Снопова (1).

"Университет": Юлия Пойлова, Кристина Плугина (вратари), Виктория Вахрушева (1), Дарья Сурнина, Валерия Дозморова, Ксения Трухина (1), Василиса Кунгурцева (4), Анна Кандакова (1), Мария Керчикова (8), Елена Кудряшева (6), Ксения Обуховская, Вероника Бажутина, Дарья Беляева, Юлия Таран.





"Луч" (Москва) - "Динамо-Синара" (Волгоград) 25:27 (10:9)

"Луч": Анастасия Лагина, Пелагея Соколова, Татьяна Лагуткина (вратари), Ирина Бойкова (1), Екатерина Юрина (9), Анастасия Ершова (1), Дарья Гусева, Диана Матросова, Александра Борисова (3), Елизавета Иванова (5), Екатерина Атькова (4), Екатерина Матлашова (2), Анна Бурова, Екатерина Дорошенко.

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (2), Анна Кочетова (7), Елена Авдекова, Анастасия Суслова (2), Полина Ведехина (6), Критина Алирзаева (2), Дарья Беликова (2), Юлия Маркова, Валерия Ганичева, Евгения Петрова, Тамара Чопикян, София Синицына, Елизавета Собина (1), Анастасия Макина (5).





Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 34 очка (17 игр), "Лада" (Тольятти) - 28(16), "Астраханочка" (Астрахань) - 25(15), "Кубань" (Краснодар) - 20(15), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 18(15), "Звезда" (Звенигород) - 18(16), "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) - 10(15), "Луч" (Москва) - 7(15), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 7(15), "Университет" (Ижевск) - 5(18), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 2(17).





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