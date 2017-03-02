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02.03.2017 21:55
мотогонки на льду, фото с mfr.ru
"Уралтранстром-Каменск-Уральский" стал чемпионом России по мотогонкам на льду
Командный чемпионат России по мотогонкам на льду завершился в минувшие выходные. 

Заключительные, пятый и шестой туры российской суперлиги состоялись в Тольятти. Клуб "Уралтранстром-Каменск-Уральский" из Свердловской области, потерпев на субботнем этапе поражение от прошлогоднего чемпиона - "Мега-Лады", в воскресенье взял реванш и в общем зачёте завоевал золотые медали. Тольяттинцам не помогли победы Игоря Кононова и выход на старт Даниила Иванова, только неделю назад получившего серьёзную травму на чемпионате мира в Казахстане. 

Бронзовым призёром суперлиги стал "Каустик" из Стерлитамака, опередив в борьбе за награду другую башкирскую команду - "ЦТВС-Башкортостан" из Уфы. Уфимскую команду на заключительных этапах возглавил немецкий гонщик Гюнтер Бауэр, но не смог выйти на старт многократный чемпион мира Николай Красников, выступавший в эти же дни на домашнем чемпионате Европы. 

"Уралтранстром-Каменск-Уральский" одержал уверенную победу и в чемпионате высшей лиги, обеспечив себе первое место уже после предпоследнего пятого этапа. Выиграв последний этап, серебро завоевала команда из Нефтекамска. Бронзовым призёром стал клуб "Подмосковье" из Луховиц. Четвёртое, пятое, шестое и седьмое места заняли соответственно "Мордовия" (Саранск), "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск), "Сокол" (Казахстан) и "Прогресс" (Глазов), - сообщает сайт Федерации мотоциклетного спорта России. 

Города:
Тольятти
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/02/110100.html
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