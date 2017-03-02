мотогонки на льду, фото с mfr.ru

"Уралтранстром-Каменск-Уральский" стал чемпионом России по мотогонкам на льду

Командный чемпионат России по мотогонкам на льду завершился в минувшие выходные.





Заключительные, пятый и шестой туры российской суперлиги состоялись в Тольятти. Клуб "Уралтранстром-Каменск-Уральский" из Свердловской области, потерпев на субботнем этапе поражение от прошлогоднего чемпиона - "Мега-Лады", в воскресенье взял реванш и в общем зачёте завоевал золотые медали. Тольяттинцам не помогли победы Игоря Кононова и выход на старт Даниила Иванова, только неделю назад получившего серьёзную травму на чемпионате мира в Казахстане.





Бронзовым призёром суперлиги стал "Каустик" из Стерлитамака, опередив в борьбе за награду другую башкирскую команду - "ЦТВС-Башкортостан" из Уфы. Уфимскую команду на заключительных этапах возглавил немецкий гонщик Гюнтер Бауэр, но не смог выйти на старт многократный чемпион мира Николай Красников, выступавший в эти же дни на домашнем чемпионате Европы.





"Уралтранстром-Каменск-Уральский" одержал уверенную победу и в чемпионате высшей лиги, обеспечив себе первое место уже после предпоследнего пятого этапа. Выиграв последний этап, серебро завоевала команда из Нефтекамска. Бронзовым призёром стал клуб "Подмосковье" из Луховиц. Четвёртое, пятое, шестое и седьмое места заняли соответственно "Мордовия" (Саранск), "Торпедо-ШААЗ" (Шадринск), "Сокол" (Казахстан) и "Прогресс" (Глазов), - сообщает сайт Федерации мотоциклетного спорта России.



