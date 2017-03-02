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02.03.2017 21:48
фото с spbvedomosti.ru
Анна Музычук и Тань Чжунъи разыграют титул чемпионки мира по шахматам на тай-брейке
Четвёртая, заключительная партия с классическим контролем времени состоялась в четверг в финальном матче чемпионата мира по шахматам среди женщин, в котором встречаются украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжунъи.

Белыми фигурами играла китайская шахматистка. Соперницы разыграли славянскую защиту. Белым не удалось добиться в дебюте существенного перевеса. Шахматистки разменяли две пары лёгних фигур, затем - пару ладей, вслед за этим - пару коней. При ферзях, одной паре ладей и разноцветных слонах на доске уже на 24-м ходу последовало соглашение на ничью. 

Таким образом, общий счёт матча по итогам егор классической части остался ничейным - 2:2. Напомним, первая партия, где белыми играла Музычук, закончилась вничью, во второй партии Тань Чжунъи вышла вперёд, использовав преимущество белого цвета, но в третьей партии Музычук, играя белыми, взяла реванш. 

Судьбу титула чемпионки мира решит тай-брейк, который начнётся в пятницу в 14.30 по московскому времени. Сначала соперницы проведут микроматч из двух партий с контролем времени по 25 минут на партию плюс 10 секунд на ход каждой из соперниц. При равном счёте состоится аналогичный микроматч с контролем по десять минут на партию и десять секунд на ход. Если и после этого счёт останется ничейным, назначаются две партии с контролем по пять минут на партию и три секунды на ход. При ничейном исходе и этого микроматча обладательница чемпионского титула определится в "армагеддоне" - партии с контролем пять минут белым и четыре минуты чёрным плюс три секунды на ход, начиная с 61-го хода. При ничейном исходе этой партии чемпионкой мира станет участница игравшая чёрными.

Чемпионат мира. Финал. Четвёртая партия. Тань Чжунъи (Китай) - Анна Музычук (Украина). 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Qb3 e6 5.g3 Nbd7 6.Bg2 b6 7.Nc3 Ba6 8.cxd5 cxd5 9.Nb5 Bxb5 10.Qxb5 a6 11.Qb3 Bd6 12.0-0 0-0 13.Bg5 Qb8 14.Rfc1 Ne4 15.Rc2 Nxg5 16.Nxg5 h6 17.Nf3 Rc8 18.Rac1 Rxc2 19.Rxc2 Ra7 20.Qd3 a5 21.Nd2 Nf6 22.e4 dxe4 23.Nxe4 Nxe4 24.Qxe4
1/2-1/2.
Города:
Тегеран
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/02/110099.html
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