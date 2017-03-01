Николай Красников, фото с mfr.ru

Николай Красников стал двукратным чемпионом Европы по мотогонкам на льду

21-й чемпионат Европы по мотогонкам на льду состоялся в минувшие выходные на стадионе "Строитель" в Уфе.





По итогам двух дней соревнований лучший результат показал восьмикратный чемипион мира Николай Красников, набравший 32 очка. Это второй в его карьере титул чемпиона континента. Севебряную медаль завоевал Эдуард Крысов с 30 очками. Бронзовым призёром стал Дмитрий Солянников с суммой 28 очков.





Четвёртое место занял австриец Харальд Симон (24 очка), пятое - его соотечественник Чарли Эбнер (21), шестое - чех Лукаш Гутла (21), седьмое - Василий Несытых (21), восьмое - Макс Нидермайер из Германии (21), девятое - ещё один немецкий гонщик Тобиас Буш (18), десятое - чех Лукаш Волейник (14), 11-е - австриец Йозеф Кройцбергер (11), 12-е - норвежец Йо Сатре (10), 13-е - немец Лука Бауэр (9), 14-е - финн Оли-Пекка Мяки (6), 15-е - чех Радек Гутла (3), 16-е - Томи Кирилов из Финляндии (3).



