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01.03.2017 21:38
Владимир Федосеев, фото с ruchess.ru
Владимир Федосеев выиграл главный турнир шахматного фестиваля "Аэрофлот-опен"
Традиционный, пятнадцатый по счёту шахматный фестиваль "Аэрофлот опен - 2017" завершился в среду в московской гостинице "Космос". 

Единоличным победителем главного турнира фестиваля, в котором принимали участие 98 шахматистов из 28 стран, стал 22-летний российский гроссмейстер Владимир Федосеев, набравший в девяти турах, прошедших по швейцарской системе, семь очков. По 6.5 очка набрали российские гроссмейстеры Евгений Наер и Никита Витюгов, а также гроссмейстер из Белоруссии Владислав Ковалёв. По коэффициенту второе место занял Наер, третье - Ковалёв, за чертой призёров остался Витюгов. 

Владимир Федосеев рассказал о своей победе в московском турнире: "Думаю, победу я одержал во многом благодаря бойцовскому характеру, долгой и терпеливой подготовке к турниру и некоторого прогресса в понимании собственных сильных сторон, который стал возможен вследствие длительного отдыха. Разумеется, не обошлось без везения, но все проблемы, которые возникали у меня в турнире, я придумывал себе сам", - приводит слова гроссмейстера сайт Российской шахматной федерации. 

Кроме главного приза турнира "А" фестиваля "Аэрофлот-Опен" Владимир Федосеев получил путёвку на супертурнир, который пройдёт с 13 по 24 июля в немецком Дортмунде. 

В турнире "B", где выступали 118 шахматистов из 19 стран, первенствовал французский международный мастер Габриэль Баттальини, набравший семь очков. Второе место с 6.5 очками занял российский международный мастер Максим Луговской. Лишь по коэффициенту уступили ему третий призёр - Валерий Казаковский из Белоруссии, а также индийский международный мастер Келкар Абхишек.

Победителем турнира "C", участие в котором приняли 112 шахматистов из 22 стран, стал россиянин Герман Базеев, в активе которого 7.5 очка. Вторым финишировал украинский международный мастер Тимофей Ильин, тройку призёров замкнул российский мастер ФИДЕ Глеб Апрышко. Оба набрали по семь очков. 
Города:
Москва
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/01/110095.html
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