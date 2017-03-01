Анна Музычук, фото с fide.com

Анна Музычук сравняла счёт в финальном матче женского чемпионата мира по шахматам с Тань Чжунъи

Третья партия финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин между украинкой Анной Музычук и китаянкой Тань Чжунъи состоялась в среду в столице Ирана Тегеране.





Белыми фигурами играла украинская шахматистка. Соперницы разыграли французскую защиту. На тринадцатом ходу представительница Китая сыграла неточно, допустив жертву слона за пешку со стороны соперницы с последовавшей сильной атакой. Чёрным не удалось найти эффективной защиты, после серии разменов возник эндшпиль с решающим перевесом белых, и на 32-м ходу Тань Чжунъи была вынуждена признать своё поражение.





Таким образом, счёт в матче стал равным - 1.5:1.5. Четвёртая, заключительная партия с классическим контролем времени состоится в четверг. Белыми фигурами будет играть китайская шахматистка.





В случае ничейного исхода партии в пятницу состоится тай-брейк - микроматч из двух партий с 25-минутным контролем времени. При равном счёте борьба продолжится в аналогичных микроматчах с контролем по десять и пять минут каждой из соперниц. Если после всех этих микроматчей счёт останется равным, судьбу чемпионского титула решит "армагеддон" - партия с контролем пять минут у белых и четыре - у чёрных, в которой белые обязаны побеждать. При любом другом исходе чемпионкой мира станет шахматистка, игравшая "армагеддон" чёрными.





Чемпионат мира. Финал. Третья партия. Анна Музычук (Украина) - Тань Чжунъи (Китай).



