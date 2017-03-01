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01.03.2017 21:34
Анна Музычук, фото с fide.com
Анна Музычук сравняла счёт в финальном матче женского чемпионата мира по шахматам с Тань Чжунъи
Третья партия финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин между украинкой Анной Музычук и китаянкой Тань Чжунъи состоялась в среду в столице Ирана Тегеране. 

Белыми фигурами играла украинская шахматистка. Соперницы разыграли французскую защиту. На тринадцатом ходу представительница Китая сыграла неточно, допустив жертву слона за пешку со стороны соперницы с последовавшей сильной атакой. Чёрным не удалось найти эффективной защиты, после серии разменов возник эндшпиль с решающим перевесом белых, и на 32-м ходу Тань Чжунъи была вынуждена признать своё поражение. 

Таким образом, счёт в матче стал равным - 1.5:1.5. Четвёртая, заключительная партия с классическим контролем времени состоится в четверг. Белыми фигурами будет играть китайская шахматистка. 

В случае ничейного исхода партии в пятницу состоится тай-брейк - микроматч из двух партий с 25-минутным контролем времени. При равном счёте борьба продолжится в аналогичных микроматчах с контролем по десять и пять минут каждой из соперниц. Если после всех этих микроматчей счёт останется равным, судьбу чемпионского титула решит "армагеддон" - партия с контролем пять минут у белых и четыре - у чёрных, в которой белые обязаны побеждать. При любом другом исходе чемпионкой мира станет шахматистка, игравшая "армагеддон" чёрными. 

Чемпионат мира. Финал. Третья партия. Анна Музычук (Украина) - Тань Чжунъи (Китай). 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.f4 c5 6.Nf3 Nc6 7.Be3 Be7 8.Qd2 0-0 9.dxc5 Bxc5 10.0-0-0 Qa5 11.a3 Be7 12.Bd3 a6 13.h4 b5 14.Bxh7+ Kxh7 15.Qd3+ Kg8 16.Ng5 f5 17.Nxd5 b4 18.Nxe7+ Nxe7 19.Bd2 Rb8 20.Qd6 Qc5 21.Bxb4 Qxd6 22.Bxd6 Ng6 23.Nxe6 Re8 24.Bxb8 Rxe6 25.g3 Bb7 26.Rh2 Nc5 27.Rd8+ Kh7 28.Bd6 Ne4 29.h5 Nh8 30.h6 Nf7 31.Rd7 Rxd6 32.Rxf7 1-0.
Города:
Тегеран
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/01/110094.html
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