Денис Ярцев, фото с dostup1.ru

Денис Ярцев и Аслан Лаппинагов победили на турнире Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе

Турнир Гран-при по дзюдо состоялся в минувший уик-энд в Дюссельдорфе (Германия).





Российский дзюдоист Денис Ярцев стал победителем турнира в весовой категории до 73 кг. В финальном поединке Ярцев одержал победу над Лашей Шавдатуашвили из Грузии. Бронзовые награды завоевали француз Гийом Шане и швед Томми Масиас.





Аслан Лаппинагов одержал победу в весовой категории до 81 кг. В финальной схватке российский дзюдоист взял верх над венгром Аттилой Унгвари. Бронзовыми призёрами стали Дорин Готоноага из Молдавии и Ивайло Иванов из Болгарии.





Хусен Халмурзаев завоевал серебряную медаль в весе до 90 кг. В финале он потерпел поражение от грузина Беки Гвиниашвили. Бронзовыми призёрами стали японец Дайки Нисияма и словенец Михаэль Зганк. Саид Жамбеков потерпел поражение в 1/16 финала.





Камал Хан-Магомедов завоевал бронзовую медаль в весе до 66 кг. Победителем в этой категории стал грузин Важа Маргвелашвили, поборов в финале японца Нориито Исоду. Вторая бронза - у израильтянина Тая Фликера.





Казбек Занкишев стал бронзовым призёром в весе до 100 кг. В финале представитель Бельгии Тома Никифоров лдержал победу над Аароном Вольфом из Японии. Вторую бронзу выиграл Михаэль Коррель из Нидерландов.





Анастасия Конкина и Дарья Межецкая разделили пятое место в весовой категории до 57 кг среди женщин. В финале Тереза Штолл из Германии победила Сумию Доржсурен из Монголии. Бронзу завоевали Жована Рогич из Сербии и японка Нае Удака.





Ренат Саидов дошёл до 1/8 финала в категории свыше 100 кг. В финале японец Кокоро Кагеура победил своего соотечественника - Хисаоси Харасаву. Бронзовыми призёрами стали венгр Барна Бор и Ержан Шинкеев из Казахстана.





Анастасия Павленко на стадии 1/8 финала завершила борьбу в весе до 48 кг. В финале японка Фуна Тонаки была сильнее француженки Мелани Клемен. Бронзу завоевали израильтянка Ноа Минскер и румынка Моника Унгуряну.





Алеся Кузнецова и Галина Сагитова дошли до 1/8 финала в весе до 52 кг. В финале японка Ута Абе взяла верх над француженкой Амандин Бушар. Бронза в активе румынки Александры-Ларисы Флориан и японки Аи Сисиме.





Камила Бадурова проиграла в 1/8 финала в весе до 63 кг. В финале француженка Кларисса Агбеньену одержала победу над Мартиной Трайдош из Германии. Бронзу завоевали японка Нами Набекура и словенка Тина Трстеняк.





Алёна Прокопенко уступила в 1/16 финала в весе до 70 кг. В финале японка Чизуру Араи была сильнее француженки Мари-Евы Гаэ. Бронзу выиграли Лоя Мансур из Бельгии и японка Саки Низое.





Антонина Шмелёва дошла до 1/8 финала в весе до 78 кг. В финале японка Мами Умеки одержала победу над француженкой Маделайн Малонга. Бронзовыми призёрами стали словенка Клара Аротекар и японка Рика Такаяма.





В мужском турнире в весе до 60 кг победил монгол Болдбаатар Ганбат, серебро завоевал грузин Амиран Папинашвили, бронзу - монгол Амартувшин Дашдава и бразилец Фелипе Пелим.



