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28.02.2017 22:20
Денис Ярцев, фото с dostup1.ru
Денис Ярцев и Аслан Лаппинагов победили на турнире Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе
Турнир Гран-при по дзюдо состоялся в минувший уик-энд в Дюссельдорфе (Германия). 

Российский дзюдоист Денис Ярцев стал победителем турнира в весовой категории до 73 кг. В финальном поединке Ярцев одержал победу над Лашей Шавдатуашвили из Грузии. Бронзовые награды завоевали француз Гийом Шане и швед Томми Масиас. 

Аслан Лаппинагов одержал победу в весовой категории до 81 кг. В финальной схватке российский дзюдоист взял верх над венгром Аттилой Унгвари. Бронзовыми призёрами стали Дорин Готоноага из Молдавии и Ивайло Иванов из Болгарии. 

Хусен Халмурзаев завоевал серебряную медаль в весе до 90 кг. В финале он потерпел поражение от грузина Беки Гвиниашвили. Бронзовыми призёрами стали японец Дайки Нисияма и словенец Михаэль Зганк. Саид Жамбеков потерпел поражение в 1/16 финала. 

Камал Хан-Магомедов завоевал бронзовую медаль в весе до 66 кг. Победителем в этой категории стал грузин Важа Маргвелашвили, поборов в финале японца Нориито Исоду. Вторая бронза - у израильтянина Тая Фликера. 

Казбек Занкишев стал бронзовым призёром в весе до 100 кг. В финале представитель Бельгии Тома Никифоров лдержал победу над Аароном Вольфом из Японии. Вторую бронзу выиграл Михаэль Коррель из Нидерландов. 

Анастасия Конкина и Дарья Межецкая разделили пятое место в весовой категории до 57 кг среди женщин. В финале Тереза Штолл из Германии победила Сумию Доржсурен из Монголии. Бронзу завоевали Жована Рогич из Сербии и японка Нае Удака.

Ренат Саидов дошёл до 1/8 финала в категории свыше 100 кг. В финале японец Кокоро Кагеура победил своего соотечественника - Хисаоси Харасаву. Бронзовыми призёрами стали венгр Барна Бор и Ержан Шинкеев из Казахстана.

Анастасия Павленко на стадии 1/8 финала завершила борьбу в весе до 48 кг. В финале японка Фуна Тонаки была сильнее француженки Мелани Клемен. Бронзу завоевали израильтянка Ноа Минскер и румынка Моника Унгуряну.

Алеся Кузнецова и Галина Сагитова дошли до 1/8 финала в весе до 52 кг. В финале японка Ута Абе взяла верх над француженкой Амандин Бушар. Бронза в активе румынки Александры-Ларисы Флориан и японки Аи Сисиме.

Камила Бадурова проиграла в 1/8 финала в весе до 63 кг. В финале француженка Кларисса Агбеньену одержала победу над Мартиной Трайдош из Германии. Бронзу завоевали японка Нами Набекура и словенка Тина Трстеняк.

Алёна Прокопенко уступила в 1/16 финала в весе до 70 кг. В финале японка Чизуру Араи была сильнее француженки Мари-Евы Гаэ. Бронзу выиграли Лоя Мансур из Бельгии и японка Саки Низое.

Антонина Шмелёва дошла до 1/8 финала в весе до 78 кг. В финале японка Мами Умеки одержала победу над француженкой Маделайн Малонга. Бронзовыми призёрами стали словенка Клара Аротекар и японка Рика Такаяма.

В мужском турнире в весе до 60 кг победил монгол Болдбаатар Ганбат, серебро завоевал грузин Амиран Папинашвили, бронзу - монгол Амартувшин Дашдава и бразилец Фелипе Пелим. 

Украинка Ирина Киндзерская стала победительницей женского турнира в весе свыше 78 кг. Серебро завоевала японка Мегуми Тасимото, бронзу - Лариса Черич из Боснии и Герцеговины и японка Акира Соне.
Города:
Дюссельдорф
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/28/110093.html
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