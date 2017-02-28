Тань Чжунъи, фото с chesspro.ru

Тань Чжунъи вышла вперёд после второй партии финала женского чемпионата мира по шахматам с Анной Музычук

Первая и вторая партии финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин, в котором встречаются украинский гроссмейстер Анна Музычук и Тань Чжунъи из Китая, состоялись в понедельник и вторник в столице Ирана Тегеране.





В первой партии белыми фигурами играла украинская шахматистка. Соперницы разыграли французскую защиту. Чёрным удалось решить дебютные проблемы, а с 20-го хода на доске началась серия разменов, после которой партия перешла в эндшпиль с ферзями и белым конём с пешками против чёрного слона с пешками. На 42-м ходу белые форсировали ничью вечным шахом.





Во второй партии, где белыми играла представительница Поднебесной, шахматистки разыграли ферзевый гамбит. После раннего размена ферзей партия перешла в сложный эндшпиль с перевесом белых. Затем возникло окончание с ладьями и конями, где на 27-м ходу Музычук допустила ошибку, Тань Чжунъи в ответ сыграла неточно, но украинка вновь не нашла правильной защиты, и в ладейном эндшпиле с материальным и позиционным преимуществом белых украинка на 56-м ходу признала своё поражение.





Таким образом, счёт после двух партий стал 1.5:0.5 в пользу Тань Чжунъи. В третьей партии, которая пройдёт в среду, белыми будет играть Музычук.





Первая партия. Анна Музычук (Украина) - Тань Чжунъи (Китай).





1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. O-O Ngf6 8. Ned2 Be7 9. b3 O-O 10. Bb2 b6 11. c4 Bb7 12. Qe2 c5 13. Rfe1 Re8 14. Rad1 Qc7 15. Ne4 Nxe4 16. Bxe4 Bxe4 17. Qxe4 Nf6 18. Qe5 Bd6 19. Qe2 Rad8 20. dxc5 Bxc5 21. Bxf6 gxf6 22. g3 Rxd1 23. Rxd1 Rd8 24. Kg2 Rxd1 25. Qxd1 Qc6 26. Qd3 f5 27. Qd8+ Kg7 28. Qg5+ Kf8 29. h4 Qe4 30. Qd8+ Kg7 31. Qd2 a5 32. h5 h6 33. Qc3+ Kg8 34. Qd2 Kh7 35. Qb2 Qg4 36. Ne5 Qxh5 37. Nd7 Qg5 38. Nf6+ Kh8 39. Ne8+ Kg8 40. Nf6+ Kh8 41. Ne8+ Kg8 42. Nf6+ 1/2-1/2.





Вторая партия. Тань Чжунъи (Китай) - Анна Музычук (Украина).



