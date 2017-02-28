Тань Чжунъи вышла вперёд после второй партии финала женского чемпионата мира по шахматам с Анной Музычук
Первая и вторая партии финального матча чемпионата мира по шахматам среди женщин, в котором встречаются украинский гроссмейстер Анна Музычук и Тань Чжунъи из Китая, состоялись в понедельник и вторник в столице Ирана Тегеране.
В первой партии белыми фигурами играла украинская шахматистка. Соперницы разыграли французскую защиту. Чёрным удалось решить дебютные проблемы, а с 20-го хода на доске началась серия разменов, после которой партия перешла в эндшпиль с ферзями и белым конём с пешками против чёрного слона с пешками. На 42-м ходу белые форсировали ничью вечным шахом.
Во второй партии, где белыми играла представительница Поднебесной, шахматистки разыграли ферзевый гамбит. После раннего размена ферзей партия перешла в сложный эндшпиль с перевесом белых. Затем возникло окончание с ладьями и конями, где на 27-м ходу Музычук допустила ошибку, Тань Чжунъи в ответ сыграла неточно, но украинка вновь не нашла правильной защиты, и в ладейном эндшпиле с материальным и позиционным преимуществом белых украинка на 56-м ходу признала своё поражение.
Таким образом, счёт после двух партий стал 1.5:0.5 в пользу Тань Чжунъи. В третьей партии, которая пройдёт в среду, белыми будет играть Музычук.
Первая партия. Анна Музычук (Украина) - Тань Чжунъи (Китай).
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bd7 5. Nf3 Bc6 6. Bd3 Nd7 7. O-O Ngf6 8. Ned2 Be7 9. b3 O-O 10. Bb2 b6 11. c4 Bb7 12. Qe2 c5 13. Rfe1 Re8 14. Rad1 Qc7 15. Ne4 Nxe4 16. Bxe4 Bxe4 17. Qxe4 Nf6 18. Qe5 Bd6 19. Qe2 Rad8 20. dxc5 Bxc5 21. Bxf6 gxf6 22. g3 Rxd1 23. Rxd1 Rd8 24. Kg2 Rxd1 25. Qxd1 Qc6 26. Qd3 f5 27. Qd8+ Kg7 28. Qg5+ Kf8 29. h4 Qe4 30. Qd8+ Kg7 31. Qd2 a5 32. h5 h6 33. Qc3+ Kg8 34. Qd2 Kh7 35. Qb2 Qg4 36. Ne5 Qxh5 37. Nd7 Qg5 38. Nf6+ Kh8 39. Ne8+ Kg8 40. Nf6+ Kh8 41. Ne8+ Kg8 42. Nf6+ 1/2-1/2.
Вторая партия. Тань Чжунъи (Китай) - Анна Музычук (Украина).
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. Qd3 dxc4 6. Qxc4 b5 7. Qd3 a6 8. e4 c5 9. dxc5 Bxc5 10. Qxd8+ Kxd8 11. Bd3 Bb7 12. e5 Ng4 13. Ne4 Bb4+ 14. Ke2 Nd7 15. Bf4 Nc5 16. Nxc5 Bxc5 17. Rhc1 Bb6 18. Ng5 Ke7 19. Be4 Bxe4 20. Nxe4 Rhc8 21. f3 Nh6 22. g4 Ng8 23. Nd6 Rxc1 24. Rxc1 Kd7 25. Nxf7 Ne7 26. Be3 Bxe3 27. Kxe3 Ng6 28. h4 Rf8 29. h5 Ne7 30. Ng5 Nd5+ 31. Kf2 h6 32. Ne4 Ra8 33. a3 a5 34. Nc3 Rc8 35. Rd1 Ke7 36. Nxd5+ exd5 37. Rxd5 Rc2+ 38. Ke3 Rxb2 39. Ke4 a4 40. f4 Rb1 41. Kf5 Rb3 42. Rc5 Kd7 43. Kg6 b4 44. axb4 Rxb4 45. Kf5 Ke7 46. Rc7+ Kf8 47. Ra7 Kg8 48. g5 hxg5 49. fxg5 Rb6 50. Rxa4 g6+ 51. hxg6 Rb1 52. Ra8+ Kg7 53. Ra7+ Kg8 54. g7 Rf1+ 55. Kg6 Ra1 56. Rf7 1-0.